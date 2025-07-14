Украина готовится ввести пошлину, которая может изменить идеологию агроэкспорта: что известно

В Украине планируют ввести 10% экспортную пошлину на экспорт сои и рапса. Цель – создание добавленной стоимости, т.е. продажа более дорогостоящей переработанной продукции.

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Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в рамках LB.talks. По его словам, введение пошлины на экспорт сырья поможет Украине выйти на новый уровень во внешней торговле.

"Сегодня у нас статус крупной аграрной страны. К сожалению, это не то, чем должна гордиться Украина. Нам нужно быть как минимум агроиндустриальной страной", – отметил министр.

Украина способна перерабатывать масличные культуры в шроты и масла. Пошлина на сою и рапс предполагает отчисление10% с постепенным снижением ставки на 1% ежегодно в течение пяти лет.

Действовать такая пошлина будет только для трейдеров. Она не коснется производителей, подчеркнул министр. Согласно прогнозам, экспортная пошлина на сою и рапс будет приносить Украине более 7 млрд грн ежегодно.

Почему это важно

Как объяснил Коваль, текущая модель экспорта преимущественно сырья (пшеница, кукуруза, рапс и т.д.) не позволяет Украине зарабатывать столько же, сколько европейские страны. В качестве аргументации он привел такие цифры:

в 2024 году средняя стоимость тонны агроэкспорта из Украины составляла 291 евро ;

; тонна агроэкспорта из Евросоюза – уже 1538 евро.

Это означает, что европейские страны зарабатывают в пять раз больше, экспортируя более дорогую продукцию с добавленной стоимостью. "Развитие агропереработки – это хорошая основа для перезапуска экономики", – подчеркнул Коваль.

Как добавил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский, развитие агропереработки стало для Украины вопросом выживания. Он отметил, что сейчас страна экспортирует 60% зерновых в необработанном виде, а сои и рапса – едва ли не 100%.

При этом почти полностью перерабатывает семена подсолнечника. "Потому что когда-то государственная политика создала маслоэкстракционную отрасль. На рубеже 1990-2000-х годов ввели пошлину на экспорт семян подсолнечника", – отметил Кисилевский.

История вопроса

7 июля аграрный комитет Верховной Рады отказался поддержать законопроект с правкой о введении 10-процентной пошлины на экспорт сои и рапса. Против инициативы проголосовали 16 депутатов, тогда как финансовый комитет, наоборот, рекомендует его принять.

Тем не менее правительственный законопроект № 13157 все же готовится ко второму чтению. Кроме таможенного вопроса, он предусматривает выплату патронажных дивидендов в сельскохозяйственных кооперативах.

За основу документ был принял 4 июля. За проголосовали 235 нардепов, были обнародованы результаты поименного голосования:

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина и ЕС согласовали новые условия аграрной торговли. Теперь часть украинской продукции получит полный доступ к европейскому рынку, а для "чувствительных товаров" будут установлены ограниченные квоты.

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