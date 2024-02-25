Против России ввели рекордное количество санкций, но нужно больше: в Офисе Зеленского рассказали о результатах

Россия в результате введенных санкций потеряла около 400 млрд долларов. По количеству санкций Россия оказалась на первом месте в мире, однако и этого оказалось недостаточно для того, чтобы остановить агрессию РФ.

Об этом заявил 25 февраля во время форума "Украина. Год 2024" Владислав Власюк, советник руководителя Офиса президента Украины Владимир Заленского.

"Санкции - фантастический инструмент. Это экономический, быстрый, гибкий экономический инструмент... Глобальный Юг имеет большую особенность. С одной стороны они нам помогают, с другой - они не всегда связаны с экономикой РФ, чтобы санкционное влияние к ним оказало. отношение... Что мы видим?К санкциям присоединились около 40 стран, страны Глобального Юга часть санкций помогают соблюдать.А во времена санкций говорят: "это ваши санкции, мы их уважаем, но мы их не поддерживаем", - сказал он.

Результаты санкций:

200 млрд долларов – падение профицита торговли;

113 млрд долларов – потеря экспортных поступлений нефти;

55 млрд долларов – потеря нахождения газа;

400 млрд долларов – общие потери из-за санкций

"Санкции работают не так быстро... Но уровень санкций, который у нас есть, это уже мировой рекорд", – сказал он.

Как писал OBOZ.UA, 21 февраля в Евросоюзе согласовали 13-й пакет санкций против страны-террористки России, но официально он будет утвержден 24-го числа в годовщину начала великой войны. В санкционный пакет вошли около 200 компаний и физических лиц, но не попали новые меры. Представитель Украины в ЕС назвал 13-й пакет "скромным" и призвал к более существенным ограничениям в 14-м пакете.

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