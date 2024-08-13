Программу естьВосстановление расширили: кто из украинцев сможет получить возмещение за разрушенное жилье

В Украине программу єВідновлення расширили для законных представителей несовершеннолетних и недееспособных лиц, что упростит процесс получения компенсации. Одновременно с подачей заявления через Дію можно получить справку о несудимости, которая ускорит выплаты и заблокирует доступ предателям и коллаборантам.

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Об этом рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Теперь эти представители могут подавать заявления на получение компенсации непосредственно, что значительно упрощает процесс для граждан, которые не могут сделать это самостоятельно.

При подаче заявления теперь можно выбрать, кто именно обращается, законный представитель или представитель по доверенности. Это решение имеет большое значение для тех, кто раньше был вынужден оформлять доверенность, которая была платной и требовала физического присутствия доверителя в нотариусе или Центре предоставления административных услуг (ЦНАП). Пока такое оформление не требуется, если речь идет о родителях или близких родственниках несовершеннолетних или недееспособных лиц.

Шуляк подчеркнула, что такие случаи не единичны, и значительное количество украинцев имеет высокий запрос на такое расширение возможностей программы єВідновлення. Разработчики программы отреагировали на эти потребности, предоставив техническую возможность сотрудникам ЦНАП и нотариусам принимать заявления от законных представителей без доверенности.

В зависимости от того, кто подает заявление на компенсацию, будет зависеть и то, как будут начисляться средства. Если заявление подает законный представитель, деньги будут начислены на его карточку. В случае подачи заявления по доверенности средства получает непосредственно заявитель, а не его представитель. Также законного представителя теперь можно выбрать в качестве получателя средств программы, если у поврежденного жилья есть совладельцы, которые на это согласились через Дію или нотариуса.

Кроме того, программа была усовершенствована, чтобы облегчить процесс подачи заявлений. Теперь одновременно с подачей заявления на Восстановление в Дії можно заказать справку о несудимости, которая необходима для получения выплат. Это поможет заблокировать доступ к программе лицам, совершившим преступления против национальной безопасности. Елена Шуляк отметила, что благодаря цифровизации процессов, этап получения такой справки значительно ускорился, что позволит гражданам быстрее проходить процесс подачи и обработки заявлений.

Украинцы, чье жилье находится на временно оккупированных территориях, продолжают ждать постановление правительства, которое предоставит им возможность подаваться на восстановление. В июле эта возможность была расширена для жителей зон активных боевых действий, что свидетельствует о постепенном расширении программы для всех пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, люди из Херсонской, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей не могут получить компенсации за утраченное жилье из-за трудностей с фиксацией разрушений в опасных зонах, где члены комиссий рискуют жизнью. Несмотря на успех программы єВідновлення в других регионах, правительство и профильные министерства ищут пути решения проблемы для наиболее пострадавших территорий.

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