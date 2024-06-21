Программа "Покупай украинское": объявлена дата запуска кэшбека за приобретение товаров

Запуск программы кэшбека "Купи украинское" запланирован на 1 сентября 2024 года, сейчас идет работа над нормативным документом. Программа предусматривает компенсацию части расходов на товары украинских производителей для стимулирования экономики и поддержки местных изготовителей.

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Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк. По его словам, сейчас идет работа над нормативным документом, и ожидается, что в течение месяца будет представлена финальная версия.

"Идею прорабатывают, сейчас составляют нормативный документ и в течение месяца выйдут с ним. Запуск планируется с начала 1 сентября ", – объяснил Железняк.

История инициативы

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал государственную программу кэшбека "Покупай украинское" еще в феврале 2024 года. Во время мероприятия "Сделано в Украине", он отметил, что украинцы смогут получать часть средств, потраченных на товары украинских производителей. Это должно стимулировать покупателей выбирать именно отечественные продукты и услуги, что приведет к росту экономики и поддержке местных производителей.

Во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 21 июня первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко подтвердила, что программа кэшбека сейчас прорабатывается. Она отметила, что Министерство экономики активно работает над созданием нормативного документа, и результаты этой работы будут представлены в течение ближайшего месяца.

Запуск программы Кэшбека уже несколько раз отсрочивался. Сначала заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма сообщал, что программа полностью готова и ждет согласования с международными партнерами. В ОП надеялись, что она будет представлена до конца марта, но это не удалось реализовать в установленные сроки.

Несмотря на энтузиазм вокруг инициативы, она столкнулась с определенной критикой. Ряд аналитических центров призвали власти отказаться от идеи кэшбека, отметив ее реализацию финансово обременительной для бюджета и сложной в администрировании. Кроме того, необходимость тщательного контроля и отчетности может создать дополнительные трудности для эффективного внедрения программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, с 1 июля 2024 года в Украине вводятся "книжные сертификаты", которые молодежь в возрасте 18 лет сможет получить через приложение Действие для приобретения книг на сумму 908 гривен. На реализацию этой программы выделено 370 миллионов гривен, которые поддержат украинских издателей и книжных магазинов.

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