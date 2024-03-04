Украинские обменники готовятся переписывать курс: что будет с долларом в ближайшие дни

До конца текущей рабочей недели (4-8 марта) в украинских обменниках может заметно измениться курс наличного доллара. Причем неоднородно: подешеветь в покупке и подорожать в продаже. Так, ожидается, что стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 37,9 до 38,75 грн. Вечером же 4 марта обменники покупают валюту в среднем по 38,23 грн, а продают по 38,61 грн.

О возможных изменениях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: большинство обменников продолжат работать со спредом (разницей между курсами продаж и покупки) в пределах 20-30 копеек.

Похожая ситуация ожидается и в банках. Так, по прогнозу, на этой неделе курс доллара в них будет находиться в пределах коридора купли и продажи от 37,75 до 38,8 грн. Сегодня же вечером они определили его в средние 38,1/38,6 грн (покупка/продажа).

Что происходит на валютном рынке

В целом же, отметил аналитик, на наличном рынке объемы превышения покупки валюты украинцами над объемами ее сдачи остаются достаточно существенными. Периодически они составляют до 25 млн-50 млн долларов в день.

Впрочем, дефицита долларов в кассах не будет. Ведь, объяснил Козырев, "активный завоз кэша банками" снимает проблему обеспечения наличными как сами банки, так и обменники финкомпаний.

"Поэтому сейчас даже в момент роста ценников обменников особого ажиотажа среди покупателей нет. Плюс люди активно в такие моменты покупают валюту себе на карты и валютные конвертационные депозиты, что уменьшает давление непосредственно на курс наличного рынка", – объяснил он.

Сколько долларов разрешается покупать украинцам

В то же время, в Украине больше не действуют ограничения на количество покупаемой иностранной валюты – в т.ч., долларов. При чем, покупать необходимую сумму украинцы могут как в банках, так и в обменниках. Новые правила НБУ действуют с 1 декабря 2023 года.

До этого же в стране действовали ограничения – и купить можно было лишь определенное количество валюты. Как напомнил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, объем возможной продажи наличной валюты для каждого банка определялся как сумма нескольких составляющих:

остатка наличной валюты в банках по состоянию на 13 апреля 2022 года;

объема превышения между покупкой-продажей наличной валюты и 120% от объема купленной безналичной валюты у населения.

В самом же регуляторе уверяют: отмена ограничений на продажу валюты населению положительно скажется на состоянии рынка. В частности, как ожидается, это будет способствовать:

минимизации разницы между наличным и безналичным курсами;

стабилизации курсовых ожиданий;

повышению устойчивости валютного рынка.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем в марте в Украине ожидается подорожание наличного доллара. В банковском секторе прогнозируют, что стоимость американской валюты в следующем месяце будет находиться на уровне 38,25-40,5 грн.

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