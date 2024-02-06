Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники

За прошедшие сутки стоимость доллара в украинских обменниках практически не изменилась. Утром 6 февраля они віставили ее на среднем уровне 37,95/38,05 (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже в покупке, чем в это же время днем ранее, и осталось на прежнем уровне в продаже. А также соответствует данному ранее прогнозу.

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Как, впрочем, и в банках, которые определили стоимость наличной американской валюты в средние 37,5/38,25 грн (покупка/продажа). Что, в то же время, на 7 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 5 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения покупают доллар по 37-37,6 грн. Так:

ПриватБанк – 37,45 грн;

Ощадбанк – 37,55 грн;

Укрэксимбанк – 37,4 грн;

Укргазбанк – 37,55 грн;

ПУМБ – 37,5 грн;

Сенс Банк – 37,6 грн;

Укрсиббанк – 37,45 грн;

Универсал Банк – 37 грн;

OTP Bank – 37,5 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.

Продают же они валюту по 37,99-38,1 грн. В частности:

ПриватБанк – 38,05 грн;

Ощадбанк – 38,05 грн;

Укрэксимбанк – 38,1 грн;

Укргазбанк – 38 грн;

ПУМБ – 38 грн;

Сенс Банк – 38,05 грн;

Укрсиббанк – 38,05 грн;

Универсал Банк – 38,1 грн;

OTP Bank – 38,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 37,99 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Что сделал с курсом НБУ

Нацбанк же на 6 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,55 грн. Что на 2 коп. ниже действовавшего днем ранее.

Вообще же, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Что будет с курсом до конца недели

В целом же, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (5-9 февраля) украинские обменники могут заметно изменить курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозу, стоимость валюты в обменниках будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,35 до 38,3 грн.

При этом он отметил: большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разница между курсами покупки и продажи) в пределах 20-30 копеек.

В то же время, подчеркивается, в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет значительно расширять спред. По прогнозу, такое расширение может составить до 1 гривны.

Более того, отметил аналитик, не исключается, что в течении дня ценники в обменниках будут меняться неоднократно. "Чтобы оперативно реагировать на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и изменения курса доллара на нашем межбанке", – объяснил он.

Курсовых изменений, по словам Козырева, следует ожидать и в банках. При чем, как и в обменниках, снижения в покупке и повышения в продаже. Так, стоимость наличного доллара там ожидается на уровне от 37,25 до 38,4 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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