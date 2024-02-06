Прогноз по доллару сбывается: какой курс выставили украинские обменники
За прошедшие сутки стоимость доллара в украинских обменниках практически не изменилась. Утром 6 февраля они віставили ее на среднем уровне 37,95/38,05 (покупка/продажа), что на 1 коп. дороже в покупке, чем в это же время днем ранее, и осталось на прежнем уровне в продаже. А также соответствует данному ранее прогнозу.
Как, впрочем, и в банках, которые определили стоимость наличной американской валюты в средние 37,5/38,25 грн (покупка/продажа). Что, в то же время, на 7 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее, и на 5 коп. в продаже.
В целом же, крупные учреждения покупают доллар по 37-37,6 грн. Так:
- ПриватБанк – 37,45 грн;
- Ощадбанк – 37,55 грн;
- Укрэксимбанк – 37,4 грн;
- Укргазбанк – 37,55 грн;
- ПУМБ – 37,5 грн;
- Сенс Банк – 37,6 грн;
- Укрсиббанк – 37,45 грн;
- Универсал Банк – 37 грн;
- OTP Bank – 37,5 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,4 грн.
Продают же они валюту по 37,99-38,1 грн. В частности:
- ПриватБанк – 38,05 грн;
- Ощадбанк – 38,05 грн;
- Укрэксимбанк – 38,1 грн;
- Укргазбанк – 38 грн;
- ПУМБ – 38 грн;
- Сенс Банк – 38,05 грн;
- Укрсиббанк – 38,05 грн;
- Универсал Банк – 38,1 грн;
- OTP Bank – 38,1 грн;
- Креди Агриколь Банк – 37,99 грн.
Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Что сделал с курсом НБУ
Нацбанк же на 6 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,55 грн. Что на 2 коп. ниже действовавшего днем ранее.
Вообще же, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.
"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.
Что будет с курсом до конца недели
В целом же, сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев, до конца текущей рабочей недели (5-9 февраля) украинские обменники могут заметно изменить курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозу, стоимость валюты в обменниках будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,35 до 38,3 грн.
При этом он отметил: большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разница между курсами покупки и продажи) в пределах 20-30 копеек.
В то же время, подчеркивается, в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет значительно расширять спред. По прогнозу, такое расширение может составить до 1 гривны.
Более того, отметил аналитик, не исключается, что в течении дня ценники в обменниках будут меняться неоднократно. "Чтобы оперативно реагировать на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и изменения курса доллара на нашем межбанке", – объяснил он.
Курсовых изменений, по словам Козырева, следует ожидать и в банках. При чем, как и в обменниках, снижения в покупке и повышения в продаже. Так, стоимость наличного доллара там ожидается на уровне от 37,25 до 38,4 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.
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