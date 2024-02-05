Украинцам рассказали, что будет с долларом в обменниках в ближайшие дни: чего ожидать

До конца текущей рабочей недели (5-9 февраля) украинские обменники могут заметно изменить курс наличного доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. Так, по прогнозу, стоимость валюты в обменниках будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,35 до 38,3 грн. Вечером же 5 февраля там покупают доллар в среднем по 37,95 грн, а продают по 38,04 грн.

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О возможных изменениях сообщил финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в целом, большинство обменников продолжат работать в формате "с оборота" со спредом (разница между курсами покупки и продажи) в пределах 20-30 копеек.

В то же время, подчеркивается, в районах с низкой конкуренцией между обменниками часть точек будет значительно расширять спред. По прогнозу, такое расширение может составить до 1 гривны.

Более того, отметил аналитик, не исключается, что в течении дня ценники в обменниках будут меняться неоднократно. "Чтобы оперативно реагировать на поведение пары евро/доллар на внешних площадках и изменения курса доллара на нашем межбанке", – объяснил он.

Что будет с наличным курсом в банках

Курсовых изменений, по словам Козырева, следует ожидать и в банках. При чем, как и в обменниках, снижения в покупке и повышения в продаже.

Так, стоимость наличного доллара там ожидается на уровне от 37,25 до 38,4 грн. Сегодня вечером же они определили его в средние 37,55/38,1 грн (покупка/продажа).

Какая ситуация на валютном рынке

В целом же, отметил аналитик, в течении этой рабочей недели объемы покупки валюты населением по-прежнему будут превышать суммы, сдаваемые в обменники и кассы банков. Что, по его словам, говорит о том, что украинцы:

"стали гораздо спокойнее вести себя при ситуативных скачках курса";

меньше подвергаются ажиотажу даже в моменты роста ценников в обменниках.

Что сделал с курсом НБУ

Нацбанк же на 6 февраля выставил официальный курс доллара на уровне 37,55 грн. Что на 2 коп. ниже текущего.

Вообще же, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в банковском секторе ожидают, что в феврале наличный курс доллара в Украине будет находится в пределах коридора купли и продажи от 37,5 до 39,5 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, но удорожание в продаже.

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