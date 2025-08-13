В банках готовятся заметно менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (15 августа) он будет находиться в пределах от 41,1 до 41,85 грн. Вечером же 13 августа банки покупают валюту по 41,25 грн, а продают по 41,75 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,2 до 41,75 грн. Вечером же 22 июля же там определили стоимость доллара в средние 40,97/41,53 грн (покупка/продажа).

"Большинство обменников финкомпаний и банков проработают эту неделю со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники продолжат работать все дни недели со спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, в последнее время наличный рынок, "даже в условиях относительных колебаний по доллару на межбанке", не является угрозой общему состоянию валютного рынка. Ведь украинцы покупают валюту почти в тех же объемах, что и сдают.

Ранее же, напомнил он, непрогнозируемость и неподконтрольность наличного рынка были серьезной проблемой для Нацбанка – поскольку при любых политических или других стрессах люди бросались скупать наличную валюту. Чем "взрывали" курс.

Однако ныне – даже в условиях обострения военной, геополитической и экономической обстановки вокруг Украины – наличный рынок, по словам Козырева, "ведет себя" спокойно. То есть, не демонстрирует:

Ни панических настроений.

Ни глобального роста объемов сделок.

"По моему прогнозу, вне зависимости от того, чем закончится история с ультиматумом Трампа России, наличный рынок останется достаточно спокойным. В условиях войны и быстрого роста цен ни населению, ни малому бизнесу, часто активно покупавшему наличную валюту для обслуживания своих теневых расчетов, сейчас не до скупки валюты. У них просто нет для этого больших объемов свободных гривневых ресурсов," – резюмировал аналитик.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, задумываясь над обменом гривни на иностранную валюту в августе, стоит учесть не только текущий курс, но и более широкий контекст – экономическую ситуацию, действия НБУ, ожидаемую динамику рынка и внешние риски. Такая предусмотрительность поможет избежать поспешных решений и позволит купить валюту на более выгодных условиях.

