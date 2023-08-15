Прогноз по доллару оказался верным: какой курс решили поставить банки

Утром 15 августа украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует показателям предыдущего дня.

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Также этот курс полностью укладывается в озвученный ранее валютный прогноз на 14-20 августа.Согласно ему, в этот период:

американская валюта будет стоит 37-37,5 грн;

разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания, составят 15-25 коп.

Какой курс в банках

Среди больших учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38 грн. За ним – Райффайзен Банк, 37,7 грн, а также Сенс Банк – 37,65 грн.

Самый низкий – ПриватБанк, 37,4 грн. И Укргазбанк – 37,55 грн.

Покупает американскую валюту дороже всего Укргазбанк – 36,85 грн. А также ПриватБанк и Райффайзен Банк – 36,8 грн.

Дешевле всего – Креди Агриколь Банк, 37 грн. И Сенс Банк – 37,05 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Курс на черном рынке

А вот на черном рынке курс доллара переписали. Так, утром 15 августа он находится на уровне 37,48/37,6 грн (покупка/продажа). Это:

на 7 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 8 коп. – в продаже.

Курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет дальше

В то же время, по словам начальника департамента казначейства Глобус Банка Тараса Лесового, текущая стабильность может продлиться только до осени. Потом же вероятны изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс.

Дело в том, объясняет банкир, что в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны же рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

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