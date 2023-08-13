Последние недели затишья: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара в сентябре

На следующей неделе (14-20 августа) наличный доллар в Украине "штормить" не будет. Ожидается, что его стоимость составит 37-37,5 грн. А вот осенью, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсом покупки и продажи американской валюты, а также текущие колебания, будут незначительными. По его словам, они составят 15-25 коп.

"В течении 14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут: курсовые пределы останутся без изменений. Курс "будет держаться" в пределах коридора: 37-37,5 грн/доллар. По крайней мере, до осени не стоит ожидать каких-либо стратегических изменений", – сказал банкир.

Что будет осенью

Ранее же Лесовой объяснял: в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал банкир.

Какой курс сегодня

Утром 13 августа украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. ниже в продаже, чем было днем ранее. И осталось на том же уровне в покупке.

Среди больших учреждений самый высокий курс в покупке выставляли Ощадбанк и Сенс Банк – 36,9 грн. За ними – ПриватБанк и Укргазбанк – 36,8 грн.

Продают американскую валюту дороже всего в Ощадбанке – 37,85 грн. А также Сенс Банке – 37,8 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в НБУ заявили, что намерены отменить фиксацию курса. Однако только при выполнении ряда условий.

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