Банки определились с курсом доллара на новую неделю: чего ждать украинцам

Украинцам не стоит ожидать резких скачков либо падений наличного курса доллара в ближайшее время. По прогнозам, по крайней мере, до 20 августа американская валюта будет стоит 37-37,5 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница между курсами покупки и продажи, а также текущие колебания, составят 15-25 коп.

Банкир объяснил: курсовая стабильность обеспечивается, прежде всего, работой НБУ. Который сохраняет баланс между спросом и предложением. В частности:

внимательно отслеживая любые ажиотажные движения на рынке;

"своевременно останавливая их".

"Таким образом, в течение 14-20 августа глобальные изменения на наличном валютном рынке вряд ли произойдут. Курсовые рамки останутся без изменений – 37-37,5 грн/доллар", – подчеркнул Лесовой.

Все может измениться

Впрочем, признал он, уже в скором времени, возможно, произойдут изменения, которые могут оказать немалое влияние на курс. По его прогнозу, изменений стоит ожидать уже осенью.

Дело в том, объясняет банкир, что в сентябре – начале октября "вполне возможно существенное событие на рынке – возврат к единому курсу валют". Поэтому август может стать последним месяцем курсового затишья.

"Грубо говоря, август станет "подготовительным" месяцем для дальнейшей реализации стратегии НБУ по либерализации валютного рынка. В настоящее время речь идет о возвращении к инфляционному таргетированию и плавающему курсу валют. В то же время рынок готовится к сентябрьским изменениям, которые могут существенно повлиять на курс валют", – сказал он.

Какой курс сегодня

Утром же 14 августа банки выставили стоимость доллара на уровне 37/37,65 грн (покупка/продажа). Что полностью соответствует курсу предыдущего дня.

Среди больших учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38 грн. А также Укрэксимбанк – 37,9 грн, и Ощадбанк – 37,85 грн.

Покупаал американскую валюту дороже всего Укрэксимбанк – 37,1 грн. А также Креди Агриколь Банк и Укрсиббанк – по 37 грн.

Ранее OBOZREVATEL сообщал: в НБУ же заявили, что намерены отменить фиксацию курса. Однако только при выполнении ряда условий.

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