Продавцы переписали стоимость жилья: как изменили цены в Киеве

В Киеве дешевеет жилье – несмотря на то, что на рынке новостроек наблюдается дефицит. Среди причин – рост предложения со стороны продавцов "вторички" на 15-20%.

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Об этом сообщает zagorodna.com. Отмечается: другая причина – "в целом пессимистические настроения на фоне затягивающейся войны".

Так, отмечается, по словам эксперта Евгения Шевцова, рынок первичного жилья в Киеве находится в сложной фазе. В частности:

Многие застройщики остановили работу из-за отсутствия финансовой подушки – "или частично прекратили покупку и строительство новых многоквартирных домов".

Другие наоборот – несмотря на риски возобновили свою деятельность, в т.ч. на объектах, прекращенных в начале войны.

"На рынке недвижимости столицы и некоторых городов в центральной и западной частях Украины наблюдается дефицит нового жилья. В частности, объектов, которые находятся на этапе сдачи в эксплуатацию или имеют высокий уровень готовности. В первую очередь, это касается небольших 1-2-комнатных квартир", – рассказал он.

В целом же, отмечается, средняя стоимость квадратного метра в киевской новостройке к началу осени стартует от 1200-1300 долларов. Цена зависит от ряда факторов:

локации;

площади квартиры;

материалов и т.д.

"Цены на жилье премиум-класса уже как минимум вдвое выше. При этом спрос на уже сданные в эксплуатацию объекты значительно превышает спрос на объекты в процессе строительства", – говорится в материале.

Жилье на вторичном рынке дешевеет

В то же время, подчеркивается, наибольшим спросом сейчас пользуется вторичный рынок. Поскольку большинство украинцев сейчас "не имеют энергии и ресурсов заниматься ремонтами и на это тратить время".

"За последние месяцы количество выставленных на продажу квартир на вторичном рынке в Киеве и других городах выросло на 15-20%, что привело к снижению цены до 10% по сравнению с началом года. Похожая ситуация и в регионах, в том числе западных. Продавцы начали охотно торговаться, сбрасывая на сделке до 15% от начальной цены", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, обезопасить себя от неприятностей можно. Для этого нужно правильно составить договор, в котором прописать все детали аренды жилья, а также проверять документы на недвижимость.

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