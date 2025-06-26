Приобрести товары можно будет только по паспорту: Кабмин утвердил новые правила для магазинов Duty Free

Кабмин утвердил новые правила для магазинов Duty Free – теперь купить товары можно только по предъявлению паспорта, а процесс будет фиксироваться на камеры. Также введена обязательная маркировка товаров и запрещена продажа в рассрочку, со склада или по образцам.

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Об этом говорится в постановлении правительства № 741. Отныне магазины беспошлинной торговли могут обслуживать только две категории граждан:

тех, кто выезжает за пределы Украины;

пассажиров международных авиа- или железнодорожных рейсов.

Покупка товаров возможна только при условии предъявления действующего паспорта. В торговых залах должно быть четко указано, что продажа осуществляется исключительно после идентификации личности по документу.

Новые правила предусматривают обязательную установку камер видеонаблюдения во всех кассовых зонах магазинов Duty Free. Это позволит фиксировать все процессы покупки/продажи, что будет способствовать предотвращению злоупотреблений. Также в магазинах должны быть размещены предупреждения о запрете продажи алкоголя, табака, электронных сигарет и других подобных товаров несовершеннолетним.

Товары в режиме Duty Free должны быть специально маркированы в течение трех дней с момента их оформления. Эта маркировка будет служить для идентификации продукции в пределах таможенного контроля. В то же время запрещается:

продажа товаров из вспомогательных помещений;

реализация товаров по предварительному заказу;

продажа "по образцам" или в рассрочку.

Постановление вступает в силу через 45 дней после официального обнародования, что дает магазинам время на техническую подготовку. Государственная таможенная, налоговая и пограничная службы получили поручение обеспечить надлежащий контроль за соблюдением новых правил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, крупнейший европейский перевозчик Ryanair ввел штраф в 500 евро (23 860 грн) за недисциплинированное поведение пассажиров на борту. Такое решение принято из-за роста инцидентов, связанных с алкоголем и агрессией и угрожающих безопасности рейсов.

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