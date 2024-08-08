Придется искать собственные резервы: почему Украина не может покрыть дефицит в бюджете на армию международной помощью

В Украине дефицит бюджета на армию составляет около 500 млрд. грн. по оценкам правительства. При этом компенсировать эту дыру за счет международной помощи невозможно.

Видео дня

Об этом в выпуске OBOZ.Talk рассказал первый заместитель председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. "Во-первых, этих денег, которые дают наши международные партнеры, нам хватает на все нелетальные невоенные расходы. Зарплаты, пенсии, все, что не связано с войной. (Нам это тоже нужно финансировать. Откровенно говоря, там не так много) , что можно срезать все в бюджете. Это не десятки миллиардов, мы тоже будем это делать, просто не ожидаем, что это будет большая сумма. Во-вторых, запрещено использование этих денег для военных расходов", – рассказывает Железняк.

Кроме того, даже если бы объем финансовой помощи от международных партнеров был больше, это не значительно изменило ситуацию. "Придется находить внутренние ресурсы. Это, в первую очередь, налоги и таможенные платежи, немного приватизация, немного доходы государственных предприятий, дивиденды, где-то АРМА, но это уже такие микроцифры", - рассказал депутат.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Напомним, Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект по повышению налогов. В частности, документ предусматривает:

военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП) для его уплаты (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложат торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и в недвижимость. Будут платить продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае же приобретения легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации Украины, то есть новых авто из салона и впервые ввезенных из-за границы, придется заплатить 15% от стоимости машины. Это касается как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет приниматься уже парламентом, и там обещают, что это произойдет уже скоро. В общей сложности в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн. и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению же главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий. В частности, в случае сокращения расходов государства – неэффективное расходование средств возмущает бизнес.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!