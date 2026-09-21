Прежний курс больше неактуальный: сколько стоит доллар в обменниках 21 сентября

За выходные украинские обменники заметно переписали курс доллара. Утром понедельника 21 сентября они определили его в 44,23/44,93 грн (покупка/продажа), что на 19 коп. ниже в покупке, но на 3 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 18 числа.

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Произошли изменения и в банках. Там стоимость наличного доллара выставили на среднем уровне 44,44/44,98 грн (покупка/продажа), что на 31 коп. ниже в покупке и на 14 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 44,9-45,1 грн. Так:

ПриватБанк – 44,9 грн;

Сенс Банк – 44,95 грн;

ПУМБ – 45,1 грн;

Райффайзен Банк – 44,92 грн;

Правекс Банк – 44,9 грн;

Юнекс Банк – 44,99 грн.

Покупают же они ее по 44,25-44,5 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,3 грн;

Сенс Банк – 44,5 грн;

ПУМБ – 44,5 грн;

Райффайзен Банк – 44,5 грн;

Правекс Банк – 44,45 грн;

Юнекс Банк – 44,25 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 27 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,6-44,8 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса в покупке, при снижении в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Неделя, вероятнее всего, пройдет без валютных прыжков. Рынок будет оставаться сложным и напряженным, однако его основные механизмы сдерживания продолжают работать. И пока это так, любые курсовые изменения, скорее всего, будут носить постепенный, а не стремительный характер", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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