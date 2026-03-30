Прежний курс больше не действует: сколько стоит доллар в украинских банках 30 марта

За выходные в украинских банках заметно подешевел наличный доллар. В полдень понедельника 30 марта они определили его курс в средние 43,6/44,1 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. ниже как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы 27 марта.

Видео дня

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 43,98-44,2 грн. Так:

ПриватБанк – 44,07 грн;

Юнекс Банк – 44,04 грн;

Сенс Банк – 44,05 грн;

Таскомбанк – 44,09 грн;

ПУМБ – 44,2 грн;

Укрсиббанк – 44,1 грн;

Прокредит Банк – 44,1 грн;

Райффайзен Банк – 43,98 грн;

А-банк – 44,1 грн.

Покупают же они ее по 43,37-43,65 грн. В частности:

ПриватБанк – 43,47 грн;

Юнекс Банк – 43,4 грн;

Сенс Банк – 43,65 грн;

Таскомбанк – 43,65 грн;

ПУМБ – 43,6 грн;

Укрсиббанк – 43,55 грн;

Прокредит Банк – 43,37 грн;

Райффайзен Банк – 43,55 грн;

А-банк – 43,5 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Произошли изменения и в обменниках – однако менее заметные. Там стоимость американской валюты выставили на среднем уровне 43,4/44,02 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. ниже в покупке;

осталось на прежнем уровне в продаже.

Прогноз по курсу доллара в Украине на неделю

В целом же, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (30 марта – 5 апреля) стоимость валюты в украинских банках и обменниках будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Таким образом:

в банках не исключается удешевление валюты в покупке, при росте в продаже;

в обменниках – рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Рынок постепенно возвращается к более прогнозируемому движению. В частности, он постепенно выходит на траекторию относительного равновесия, где курс уже не летит наугад, а движется в пределах, которые регулятор способен контролировать", – рассказал о состоянии дел на валютном рынке страны Лесовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!