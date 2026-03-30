Банки готовятся заметно переписывать курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, на текущей неделе (30 марта – 5 апреля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн. Вечером же 29 марта там покупали доллар в среднем по 43,6 грн, а продавали по 44,15 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, при росте в продаже.

В обменниках же ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,5-44,5 грн. Вечером же 29 марта в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43 грн;

продавали – по 44 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, на текущей неделе "внутреннее напряжение на рынке никуда не исчезнет". Дело, по его словам, в том, что:

С одной стороны спрос на валюту остается достаточно активным – прежде всего из-за "инерции активности импортеров топлива".

"В основе повышенного спроса лежит не паника сама по себе, а стремление части игроков подстраховаться. В первую очередь речь идет об импортерах топлива, которые вынуждены действовать ввиду нестабильности мировых цен на нефть. Обострение событий на Ближнем Востоке лишь усугубило эту нервозность, и валюта стала для покупателей своеобразной страховкой от дальнейших рисков", – объяснил банкир.

С другой – есть признаки, что "самая острая фаза уже позади".

"А значит, рынок постепенно возвращается к более прогнозируемому движению. В частности, он постепенно выходит на траекторию относительного равновесия, где курс уже не летит наугад, а движется в пределах, которые регулятор способен контролировать", – объяснил Лесовой.

