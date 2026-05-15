Представители МВФ "пакуют чемоданы" в Украину: что собираются обсудить

В ближайшие недели в Украину отправится миссия Международного валютного фонда(МВФ). Представители организации проведут первый пересмотр новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF объемом $8,1 млрд, а одним из основных вопросов будет детенизация экономики.

Видео дня

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь МВФ Джулия Козак. Она отметила, что представители фонда планируют обсудить выполнение Украиной обязательств по программе реформ, вопросы мобилизации внутренних доходов и сокращения теневого сектора экономики.

В "тени" до 45% ВВП Украины

Козак напомнила, что утвержденная в феврале программа направлена на поддержку макроэкономической стабильности и привлечение внешнего финансирования. Она сопровождается масштабным пакетом реформ, который Украина согласовала вместе с Фондом для поддержки макрофинансовой стабильности.

Также представитель МВФ выделила, что во время пересмотра планируют обсудить сокращение теневой экономики в Украине. Она подчеркнула, что в МВФ поддерживают усилия властей по расширению налоговой базы, в частности путем сокращения размера неформального сектора.

"Сейчас, например, неформальный сектор оценивается на уровне 45% ВВП, поэтому вывод части этого сектора из тени в формальную экономику, где эти предприятия и компании будут платить налоги, будет очень важным для Украины наряду с другими мерами мобилизации доходов", – отметила Джулия Козак.

Что такое EFF: как Украина будет получать деньги от МВФ

Программам Механизма расширенного финансирования (EFF) была принята в конце февраля 2026 года. Она предусматривает финансирование в объеме $8,1 млрд долларов и построена по модели регулярных пересмотров: каждый этап выполнения обязательств определяет, получит ли страна следующий транш.

Участие в программе сопровождается продолжением структурных реформ, направленных на поддержку макрофинансовой стабильности, усиление институциональной способности государства и продвижение евроинтеграционного курса Украины. Все выплаты жестко привязаны к выполнению условий, прописанных в меморандуме с МВФ.

Финансирование уже началось – Украина получила первый транш в размере $1,5 млрд. В течение 2026 года общий объем привлеченных средств должен составить $3,83 млрд, а дальнейшие поступления распределены между несколькими этапами:

1 июня 2026 года – $685,5 млн;

1 сентября 2026 года – $685,9 млн;

1 декабря 2026 года – $960,4 млн.

Каждый из этих траншей зависит от результатов проверок МВФ, которые оценивают состояние выполнения договоренностей и прогресс в реформах.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 23 апреля Совет Европейского Союза окончательно одобрил кредит Украине на 90 млрд евро – эти средства также будут поступать на условия выполнения реформ. Как и предусмотрено нормами ЕС, решение приняли единогласно все страны-члены блока.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!