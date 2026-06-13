Правительство работает над реформой рынка балансировки для привлечения инвестиций – Шмыгаль

Реформа балансирующего рынка электроэнергии остается одним из ключевых направлений трансформации энергетического сектора Украины.

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Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль по итогам встречи с представителями Всемирного банка.

По его словам, вопрос реформирования балансирующего рынка был отдельно вынесен в перечень приоритетов во время обсуждения будущего развития энергетики и привлечения инвестиций в сектор.

"Особое внимание уделили вопросу реформ в энергосекторе как предпосылке для привлечения инвестиций. Приоритеты – реформа балансирующего рынка, корпоратизация и тарифная политика", – – отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что правительство продолжает работать над системными изменениями, которые должны повысить финансовую устойчивость энергетического сектора и создать понятные правила для инвесторов.

"Активно работаем по всем направлениям на уровне правительства Украины", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, по подсчетам экспертов, задолженность на балансирующем рынке уже исчисляется десятками миллиардов гривен: НЭК "Укрэнерго" задолжала участникам рынка более 30,9 млрд грн, тогда как долг участников рынка перед компанией превысил 46,3 млрд грн.