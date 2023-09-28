Как СССР удалось просуществовать 70 лет с нерабочей экономикой: экс-пропагандист назвал причины

СССР, несмотря на свою невероятно неэффективную экономическую модель, все же просуществовал почти 70 лет. Бывший советский пропагандист объяснил, что "советы" добились такого результата, т.к. у власти был практически неограниченный доступ к человеческим и природным ресурсам, а также возможность отбирать активы других стран.

Об этом рассказал пользователь Quora с ником Dima Vorobiev, который утверждает, что работал в сфере пропаганды в СССР в 1980-1991 годах. Он напомнил, что советская экономика была максимально плотно завязана на идеологию – макрсизмом-ленинизмом.

"Чтобы выжить в мире экономической конкуренции, вы должны либо повысить производительность, либо максимизировать затраты, чтобы получить более высокий результат... Максимизация затрат, независимо от стоимости, была советским ответом на все вопросы. В этом случае местные менеджеры должны были игнорировать качество пустующих полей, способность колхозов их обрабатывать, наличие семян и т.п.", – объяснил автор.

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В то же время "строительство социализма" требовало огромного финансирования. Как отмечает Воробьев, Союзу трижды удалось найти "волшебные источники ресурсов":

– 1917-1934. Экспроприация активов Российской Империи. Национализация российского и иностранного бизнеса. Ограбление крестьян и предпринимателей. Конфискация золота и драгоценностей во время "чисток".

– 1939-1945. Национализация активов на аннексированных территориях Восточной Европы. "Шмайссеровская индустриализация": передача в СССР немецкой и японской промышленности, оборудования и технологий.

– 1965-1991. Открытие огромных запасов нефти в Западной Сибири. Экспорт нефти и газа становится новой основой "советской экономической мощи".

"Советский проект прекратил существование, как только США удалось разрушить основанную на нефти модель. Система была настроена на стабильный ввод миллиардов нефтедолларов. Когда поток сократился до минимума, система приспосабливалась слишком медленно. Через несколько лет она рухнула", – объяснил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее депутат Госдумы РФ Евгений Федоров заявил, что страна-террорист Россия собирается "восстановить" Советский Союз путем оккупации соседних стран. По его словам, постсоветские страны якобы "незаконно" вышли из состава СССР.

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