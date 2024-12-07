Российская экономика может рухнуть, для этого нужно сделать еще один шаг: появились сигналы масштабных проблем, инфляция резко возросла, а рубль упал

Российская экономика начала трещать по швам. Инфляция составляет 28%, курс рубля свалился. До масштабных проблем и крушения остался один шаг – снижение цен на нефть. Если в экономике Китая возникнут проблемы, или США или ОПЕК начнут наращивать добычу нефти, это может повлечь за собой масштабные проблемы в РФ.

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"Трещины начали появляться", цитирует The Telegraph Уильяма Джексона из Capital Economics. Бизнес в РФ страдает от масштабной нехватки рабочей силы. Стремительный рост инфляции побуждал российские супермаркеты хранить сливочное масло в противоугонных устройствах с магнитными замками. Дальнейшее повышение процентных ставок неизбежно, а экономика все еще чрезвычайно уязвима к падению цен на нефть.

Согласно официальным данным, в октябре цены выросли на 8,5 процентных пункта в годовом исчислении, что более чем вдвое превышает целевую ставку центрального банка в 4 процентных пункта. Аналитики считают, что реальный уровень инфляции гораздо выше.

"Я думаю, что это от 15 до 20 процентов", - говорит Ричард Коннолли, ассоциированный научный сотрудник Королевского института объединенных служб. "Ключевая ставка составляет 21 процент, поэтому если вы берете взаймы в банке, фактическая ставка намного выше, более 30 процентов . Это должно раздавить экономику, но это не так. Причина этого заключается в том, что если реальный уровень инфляции выше, то реальная процентная ставка намного ниже", – объясняет он.

Согласно альтернативному показателю, составленному исследовательской компанией Romir, в ноябре стоимость повседневных товаров и услуг выросла на 28% в годовом исчислении. Россия знакома с двусмысленной инфляцией. Без учета военного периода еще в 2015 году цены росли более чем на 16%.

Но если рост цен достигнет 40 или 50 процентов, это станет становиться проблематичным, говорит Коннолли. "Я думаю, что это поставит под сомнение вопрос о монетарной стабильности, и я думаю, что это то, что беспокоит Путина".

Новое падение стоимости рубля усугубит инфляционное давление из-за роста стоимости импорта. В конце ноября, пытаясь поддержать валюту, центральный банк России заявил, что прекратит покупку иностранной валюты до конца года после того, как новые санкции, введенные США против финансового сектора, всколыхнули рынки.

Зависимость России от нефтяного рынка является ее наибольшей слабостью, говорит Коннолли. "Российский бюджет не зависит от нефтяных доходов в такой степени, как это было пять лет назад, но он все еще остается единственной важнейшей переменной, способной формировать вещи в любом направлении".

Поэтому одна из самых больших угроз российской экономике на самом деле может исходить от одного из ее ближайших союзников – Китая. Если вторая по величине экономика мира продолжит пошатнуться, это будет иметь серьезные последствия для глобального спроса на нефть.

Все внимание также уделено возглавляемой Саудовской Аравией Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзников, которые дали понять, что нужно увеличить поставки нефти, что приведет к снижению цен. США также могут нарастить собственную добычу нефти, являющуюся ключевой целью новоизбранного президента Дональда Трампа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, российская валюта стабильно проседает последние пару месяцев, что заставило экспертов искать виновных в происходящем. Некоторые из них пришли к выводу, что виновниками обрушения рубля могут быть местные банки.

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