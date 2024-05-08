Послы ЕС одобрили передачу Украине средств от замороженных российских активов

Постоянные представители стран-членов ЕC одобрили передачу Украине средств от замороженных российских активов. Речь, в частности, идет о поступлениях от налогооблагаемых прибылей заблокированных активов РФ. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, однако решение послов является последним шагом для введения в действие этого механизма.

Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС. Там отметили: средства пойдут на восстановление и оборону Украины.

"Послы ЕС в согласились с мерами, касающимися чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных активов России. Деньги пойдут на поддержку восстановления и оборону Украины в условиях российской агрессии", – говорится в сообщении.

Отметим: решение постпредов еще должно быть утверждено Советом Европейского Союза. Только после этого оно вступит в силу.

Полной конфискации замороженных активов России не будет

В то же время, Financial Times ранее сообщило, что страны G7 ("Большой семерки") больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Вместо этого там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств. К примеру, США предложили привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов.

По мнению противников конфискации, этот шаг может создать опасный прецедент в международном праве. Который якобы может поставить под угрозу не только интересы любой страны, враждующей с западными столицами, но и международный правопорядок.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу добиться направления замороженных на Западе российских активов в Украину. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

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