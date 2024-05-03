Полной конфискации замороженных активов России не будет? В G7 это больше не обсуждают – FT

Страны G7 ("Большой семерки") больше не обсуждают полную конфискацию замороженных российских активов – несмотря на то, что Украина настаивает на этом. Вместо этого там изучают альтернативные способы получения финансирования из замороженных средств. К примеру, США предложили привлечь финансирование для Украины через заем или облигации под залог будущих доходов от замороженных активов.

Об этом сообщает Financial Times. Впрочем, отмечается, у ЕС другой план на эти деньги. Там, в частности, хотят:

использовать большую часть нынешних и будущих доходов от принадлежащих Euroclear (депозитарий, где хранится львиная доля замороженных активов Центробанка России) активов РФ прежде всего для совместных закупок оружия для Украины.

использовать полученную до середины февраля прибыль в качестве буфера для Euroclear от судебных издержек и рисков.

Тем не менее этот план – который еще и требует одобрения всех 27 стран-членов ЕС – в случае его реализации будет приносить небольшую сумму. В зависимости от динамики процентных ставок, она составит около 3 млрд евро в год.

В то же время чиновники ЕС беспокоятся о безопасности европейских активов, которые все еще находятся в России. Особенно в свете того, что Москва пообещала принять ответные меры.

Усугубляет ситуацию, рассказывают авторы материала, тот факт, что такие страны, как Индонезия и Саудовская Аравия,прикладывают усилия к тому, чтобы ЕС не конфисковывал активы РФ. Причина же этого проста – опасения за будущее собственных резервов, хранящихся на Западе.

В целом, по мнению противников конфискации, этот шаг может создать опасный прецедент в международном праве. Который якобы может поставить под угрозу не только интересы любой страны, враждующей с западными столицами, но и международный правопорядок.

Сторонники полной конфискации активов РФ во главе с США считают, что это обеспечит финансовый импульс. И может дать Украине преимущество в войне.

Тем не менее официальные лица G7 в частном порядке заявляют, что этот вопрос больше не рассматривается.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу добиться направления замороженных на Западе российских активов в Украину. Для этого создается отдельная подгруппа, которая будет работать над вопросом конфискации российских суверенных активов за рубежом.

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