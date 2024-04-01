Поляки уже завтра могут заблокировать еще один пункт пропуска на границе: в ГПСУ сделали заявление

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по двум пунктам пропуска, пропуская несколько грузовых транспортных средств в час или вообще ограничивая движение. При этом уже 2 апреля они планируют возобновить блокировку по направлению пункта пропуска "Угринов-Долгобычев", где в четверг они временно прекратили свои действия на период Пасхальных праздников.

Сейчас здесь движение происходит свободное в обоих направлениях. Об этом заявил в комментарии "Укринформу" спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"По состоянию на сегодняшний день блокировка осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская". Из-за "Ягодин" и "Рава-Русская" польские протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши. В этих направлениях последний период фиксируются нулевые показатели пересечения границы грузовиками на выезд из Украины", – сказал Демченко.

Он уточнил, что через "Ягодин" пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки, за прошлый день таких было 70. По состоянию на утро, на двух заблокированных направлениях в очередях на территории Польши в общей сложности находится 500 грузовиков, по 250 напротив каждого из них. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

Пресс-секретарь напомнил, что ранее польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг", здесь сейчас происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд. Очереди на территории Польши еще сохраняются на направлении "Краковца" – 950 грузовиков, "Шегини" – 600. Однако при той интенсивности движения, что есть сейчас, водителям не приходится неделями стоять в очередях.

Как сообщалось ранее, Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем – блокировка польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. Среди результатов договоренность о том, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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