Поляки усилили блокирование границы с Украиной и перекрыли 2 пункта пропуска: что делают с автобусами и легковушками

Польские фермеры усилили блокаду украинской границы. Так, 18 апреля они возобновили блокирование пунктов пропуска (п.п.) "Корчова – Краковец" и "Медика – Шегини". Ожидается, что ограничивать пропуск будут только грузового транспорта – осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Об этом сообщила Госпогранслужба. Отмечается:

на п.п. "Краковец" ограничивается движение грузовиков, направляющихся в сторону Украины;

в направлении "Шегини" – как на выезд из Польши, так и на въезд.

"Польские фермеры возобновили блокировку направлений пунктов пропуска "Корчова – Краковец" и "Медика – Шегини". По имеющейся информации, протестующие планируют блокировать движение в Краковце до 9:00 20 апреля, в Шегини – до 9:00 19 апреля", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: по состоянию на утро 18 апреля в очередях на территории Польши в этих направлениях ожидают проезда в сторону Украины около 1 500 грузовиков. Однако осложнений для движения легковых автомобилей и автобусов не предвидится.

Ранее же – 16 апреля – поляки прекратили блокировать пункт пропуска "Долгобычев – Угринов". По состоянию на 14:45 того дня на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска фиксировались очереди в целом в 100 грузовиков.

В обратном направлении, на въезд в Украину из Польши, в очереди стояло еще 30 грузовиков с полной массой до 7,5 т. При этом еще за сутки до снятия блокады протестующие в "Угринове" вообще не пропустили ни один грузовик из Украины в сторону Польши.

В целом же польские фермеры планируют продолжать блокаду украинской границы как минимум до 30 апреля. До этого забастовщики обещали закончить протесты в начале марта, однако продлили сроки блокировки.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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