Почти полмиллиона за командировку: сколько платят в Кабмине за поездки за границу и какие страны чаще всего выбирают чиновники

OBOZ.UA продолжает анализировать расходы правительства и других органов государственной власти. За последние три месяца значительно возросли расходы на заграничные командировки чиновников. Если до июня самые большие командировочные достигали 161,4 тыс. грн (их получила государственный эксперт по развитию цифровой экономики Минцифры Лора Яремчук), то уже в августе сразу несколько чиновников получили более 350 тыс. грн в качестве компенсации расходов на командировки.

Видео дня

При этом, некоторые представители правительства получают за командировки больше основного размера зарплаты. Более того, оказалось, что Кабмин берет в делегации и компенсирует расходы не только чиновникам.

О том, сколько средств потратили на поездки за границу и какие страны пользуются наибольшим спросом среди украинских служащих – читайте в материале OBOZ.UA.

Какие компенсации получают от правительства

Заведующий отделом управления протокола Секретариата Кабмина Илья Снигур получил наибольшую компенсацию за командировки в период с 20 июня по 14 октября – чуть больше 379 тыс. грн. Деньги чиновнику перевели 25 августа 2025-го. Снигур был в командировке в Швейцарии. Жена сотрудника правительства, Евгения Павловская, работает на предприятии, которое принадлежит Государственному управлению делами – в Генеральной дирекции по обслуживанию иностранных представительств. За прошлый год она получила от госпредприятия более 2,2 млн грн – это примерно 187,1 тыс. грн в месяц.

При этом Снигур зарабатывал в среднем по 72,1 тыс. грн в месяц в правительстве (865,6 тыс. грн в год). Пока супруг ездит по командировкам, его жена принимает тех, кто приезжает в командировки в Украину.

Кстати, 25 августа Кабинет министров перевел 352,6 тыс. грн Олегу Стецюку, заместителю заведующего отделом Управления протокола Секретариата правительства. Стецюк был в командировке в США.

На третьем месте по размеру командировочных с компенсацией в 205,2 тыс. грн оказалась Кристина Остапчук, главный специалист Отдела официальных мероприятий Управления протокола Секретариата Кабинета Министров. Остапчук ездила в Данию. В прошлом году в правительстве она заработала 528,5 тыс. грн, это в среднем по 43,8 тыс. грн в месяц.

Отметим, по подсчетам OBOZ.UA, с 20 июня по 14 октября около 12 сотрудников правительства получили компенсацию за командировку, размер которой превышает 100 тыс. грн. Притом всего командировки компенсировали более 160 раз. Судя по отчетам, в августе сотрудники правительства ездили в командировки в США, Данию и Швейцарию (некоторые – во все три страны). Это была поездка во главе с премьер-министром Юлией Свириденко.

Кстати, в транзакции, которую получила премьер, указан визит сразу в три страны. При этом Свириденко получила командировочные в размере всего 115,5 тыс. грн. Столько же за эту командировку заплатили:

Олегу Терещенко, последнюю декларацию он подал в качестве советника патронатной службы министра экономики;

последнюю декларацию он подал в качестве советника патронатной службы министра экономики; Назару Стецишину, второму секретарю Посольства Украины в Республике Австрия;

второму секретарю Посольства Украины в Республике Австрия; Ивану Пальчевскому , в прошлом году подавал декларацию в качестве советника патронатной службы Свириденко;

, в прошлом году подавал декларацию в качестве советника патронатной службы Свириденко; Мэрилин Мерхеж.

Заместитель начальника Управления Секретариата Кабмина Сергей Крайнов получил компенсацию даже больше, чем Свириденко. Чиновнику выплатили 199 тыс. грн. При этом его зарплата за весь прошлый год составила 950,2 тыс. грн (это по 79,2 тыс. грн в месяц).

Кто и сколько заработал на командировках

Чаще всего чиновники организуют командировки в Бельгию. За исследованный период им оплатили 69 командировочных в страну, в которой находится столица ЕС.

Кроме Бельгии, популярностью также пользовались такие страны:

США – 16 компенсаций;

Дания – 13;

Австрия – 11;

Италия – 9;

Нидерланды – 6;

Япония – 5;

Франция – 4;

Албания – 3;

Венгрия – 3;

Испания – 3;

Швейцария – 3;

Польша – 2;

Корея – 1;

Молдова – 1;

Канада – 1;

Великобритания – 1;

Греция – 1.

Стоит отметить, что указанные цифры – не количество поездок делегаций, а количество компенсаций. Оно зависит и от численности делегации, и от количества визитов.

Чаще всего командировочные платили Олегу Стецюку (работает в Управлении протокола) – семь раз. Он получал компенсацию за поездки в США (три платежа), по Украине, а также в Испанию. На втором месте – Илья Снигур (Управление протокола). Ему перевели шесть транзакций за путешествия в Швейцарию и по Украине.

Если же посчитать полученные деньги, то имеем следующий рейтинг:

Илья Снигур получил шесть платежей на 439,7 тыс. грн;

получил шесть платежей на 439,7 тыс. грн; Олег Стецюк – семь платежей на 429,8 тыс. грн;

– семь платежей на 429,8 тыс. грн; Сергей Крайнов – четыре платежа на 272,5 тыс. грн.

Согласно с приказом Минфина №59, суточные расходы возмещаются по нормам, установленным для государства, в которое откомандирован сотрудник. То есть чем выше норма в конкретной стране, тем большую компенсацию получит чиновник. Кроме того, возмещаются расходы:

на проезд;

проживание;

телефонные разговоры;

страхование.

Например, суточные расходы в Польше составляют 61 доллар, а в Швейцарии – 70 долларов. Полный перечень выплат утвержден постановлением Кабмина №98.

В то же время следует помнить: зарубежные командировки чиновников за бюджетные средства – это нормально. Более того, так и должно быть. Ведь дипломатия чрезвычайно важна для защиты страны от полномасштабной агрессии РФ.

Однако не менее важна эффективность расходов на такие поездки. Поскольку во время военного положения чиновники выезжают за границу исключительно в командировки, что может быть использовано в личных целях – например, для прикрытия отпуска.