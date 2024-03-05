Польские протесты дали плоды: ЕС готовится урезать "транспортный безвиз" с Украиной

Европейская комиссия (ЕК) официально предложила внести изменения в правила "транспортного безвиза" с Украиной и Молдовой. Речь идет об ужесточении режима либерализации грузовых перевозок. В частности, отдельным странам ЕС хотят разрешить вводить собственные ограничения этого режима.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии. Очевидно, что на такой шаг европейскую власть сподвигли, среди прочего, протесты польских перевозчиков, которые требовали вообще отменить "транспортный безвиз" для Украины. Если предложение ЕК будет поддержано, Польша сможет снова требовать от украинских перевозчиков оформления разрешений на национальном уровне.

Пока же предложения ЕС направлены Совету ЕС. В случае их одобрения Еврокомиссия начнет переговоры с Украиной и Молдовой. В частности, предложено:

сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок ;

; сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка напрямую связана с транзитной или двусторонней операцией;

усилить соблюдение перевозчиками обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя, а также нарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения – они будут приводить к отзыву лицензии;

добавить предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.

"Еврокомиссия учла уроки, полученные от имплементации действующего транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Несмотря на то, что объем соглашения будет оставаться неизменным, комиссия предлагает обновление для облегчения его имплементации и выполнения государствами-членами", – заявили в ЕК.

Там подсчитали, что после введения "транспортного безвиза" автомобильный экспорт из Украины в ЕС вырос на две трети по объему и на треть по стоимости. Каждый месяц в ЕС стало дополнительно поставляться более 300 тыс. тонн товаров.

Тем не менее, вырос не только экспорт из Украины, но и европейские поставки в нашу страну. При этом автомобильный импорт в Украину из стран ЕС по стоимости рос почти втрое быстрее, чем украинский экспорт. В итоге Украина импортирует автотранспортом из ЕС товаров более чем на 700 млн евро в месяц, а экспортирует – на 250 млн евро.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время Еврокомиссии придется принять решение касательно Украины по еще одному чувствительному вопросу. В июне-2024 заканчивают действие автономные торговые преференции, которые ЕС ввел для Украины в 2022 году в дополнение к ЗСТ, чтобы полностью открыть рынок.

Уже стоит вопрос частичного возвращения квот и пошлин на экспорт ряда товаров из Украины в Европу. В частности, это яйца, курятина и сахар.

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