ЕС остановит свободную торговлю с Украиной? Экономист объяснил, какие ограничения могут ввести

Зона свободной торговли (ЗСТ) Украины и Европейского Союза (ЕС) по факту не закончится летом 2024 года. Однако на данный момент стоит вопрос частичного возвращения квот и пошлин на экспорт ряда "чувствительных" товаров из Украины в Европу. В частности, это яйца, курятина и сахар.

Об этом рассказала OBOZ.UA руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан. Что касается действия ЗСТ, то оно является бессрочным. Летом же заканчивают действие автономные торговые преференции, которые ЕС ввел для Украины в 2022 году в дополнение к ЗСТ, чтобы полностью открыть рынок.

"Зона свободной торговли не подходит к концу в любом случае, зона свободной торговли – это Соглашение об ассоциации, она не имеет конечного срока. В Соглашении об ассоциации, написано, что в течение 10 лет после начала действия должна быть полностью сформирована ЗСТ. Обычно считают с 2016 года, когда начал действие раздел 4 (Соглашения об ассоциации. - Ред.). То есть, 10 лет доформировать, а дальше она (ЗСТ. - Ред.) все равно действует", – объяснила Мовчан.

Тем не менее, в Соглашении об ассоциации, и как следствие соглашении о ЗСТ, Европейский Союз сохраняет неполное открытие рынка для некоторых товаров. "Правительства договариваются, что для определенных чувствительных товаров там открытие неполное, либо они остаются закрытыми, либо как в соглашении об ассоциации на некоторые товары установлена нулевая ставка пошлины, а на остальное просто применяется обычная", – рассказала эксперт.

В июне 2024 года подходит к концу именно действие преференций, которые предусматривают отмену квот и пошлин для всех украинских товаров. Однако Украина заинтересована в том, чтобы сохранить льготный торговый режим.

"Сейчас правительство на фоне протестов в Польше пытается сохранить максимум доступа... Но также это важно и потому, что Украина направляется в Европейский союз, будут переговоры и так далее, и вообще хочется иметь открытый рынок, полностью открытый как можно раньше", - отметила Мовчан.

На данный момент в Еврокомиссии уже предложили продлить автономные торговые преференции для Украины. Однако при этом европейцы планируют все же частично ограничить поставки украинской агропродукции.

"Решение еще не принято... Совет ЕС должен голосовать еще, но сейчас на фоне протестов фермеров и призывов отдельных стран-членов ЕС, в первую очередь Польши, говорят о возвращении к определенным ограничениям... Было предложение, что если экспорт отдельных товаров – насколько я помню, это были яйца, курятина, сахар и еще несколько товаров – достигает определенного уровня, то будет возможен возврат ввозных пошлин на оставшийся объем", – рассказала специалистка.

Тем не менее даже сейчас торговые преференции не работают в полную силу из-за ограничений, вводимых отдельными странами. Например, та же Польша полностью запретила ввоз пшеницы, что, по словам Мовчан, на самом деле не соответствует Соглашению об ассоциации Украины и ЕС.

"Посмотрим, это будет сформировано и договорено. Еврокомиссия и европейские страны, в принципе, поддерживают Украину и хотят сохранить максимально либеральный доступ, чтобы поддерживать украинскую экономику. Для них тоже очевидно, что чем больше Украина торгует, чем больше Украина экспортирует, тем меньше нуждается во внешней поддержке. Это не говорит о том, что мы вообще в ней не нуждаемся, но функционирующая экономика – это значительно лучше, чем нефункционирующая экономика", – рассказала Мовчан.

Она напомнила, что с другой стороны давление на европейскую власть оказывают протесты фермеров. Они среди прочего требуют ограничить импорт из Украины, хотя он и не является причиной обвала закупочных цен на агропродукцию в Европе.

"На фоне глобального падения цен на продукцию сельского хозяйства понятно, что фермеры ищут кого обвинить, от кого закрыть рынок, чтобы попытаться сохранить свои доходы. Я не уверена, чт,о это правильный подход, но мы это имеем. Поэтому правительство сейчас действительно активно работает с Европейской комиссией над максимальным сохранением либерального режима. Украинская цель – конечно, чтобы никаких дополнительных ограничений введено не было и не было возвращения к существовавшему до 2022 года режиму... Там много факторов, много всего, что определяет конкурентоспособность товаров, но украинская цель – чтобы была свободная, беспошлинная торговля на все товары. А европейцы сейчас пробуют разобраться со своими протестами, имея также интерес в поддержке Украины", – резюмировала эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, комментируя ситуацию с блокадой границ, подчеркнул, что не только украинские, но и польские производители теряют доходы от уменьшения объемов торговли сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украиной. По его словам, от этого соглашения зависит, в том числе, и потенциальная позиция Евросоюза в вопросе продления торговых преференций для Украины.

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