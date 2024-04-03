Польские фермеры усилили блокаду: где на границе с Украиной не пропускают фуры

Польские фермеры 3 апреля заблокировали движение грузовиков на границе с Украиной уже в трех пунктах пропуска – "Рава-Русская", "Угринов" и "Ягодин". Легковой транспорт и пассажирские автобусы не блокируются.

Забастовку на подъездах к пункту пропуска "Угринов" поляки возобновили только вчера, 2 апреля. Как рассказал "Укринформу" спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, блокада на границе проводится в таком режиме:

через "Ягодин" и "Раву-Русскую" протестующие в ообще не пропускают грузовики в сторону Польши ;

; в "Ягодине" на выезд из Польши пропускают крайне малое количество авто – за прошлый день 60;

пропускают крайне малое количество авто – за прошлый день 60; через "Угринов" обещают пропускать по одной фуре в сутки в сторону Польши.

По состоянию на утро 3 апреля на этих трех заблокированных направлениях в очередях на территории Польши находится 400 грузовиков, сообщил Демченко. При этом польские фермеры ранее перестали блокировать движение грузовиков по пунктам пропуска "Краковец", "Шегини" и "Устилуг".

Как отметил представитель ГПСУ, по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд. Очереди на территории Польши при этом еще сохраняются, хотя водители больше не вынуждены стоять в них неделями. Так:

в направлении "Краковца" стоит в очереди 700 грузовиков;

в сторону "Шегини" – 400 фур.

По данным Налоговой администрации Польши, на утро 3 апреля время ожидания пересечения границы в сторону Украины на п.п. "Дорогуск – Ягодин" для грузовых авто составляет 45 часов, т. е. почти двое суток. Также:

на п.п. "Медыка – Шегини" ожидать нужно около 23 часа, т.е. почти сутки;

на п.п. "Гребенное – Рава-Русская" – 30 часов (более суток);

на п.п. "Корчова – Краковец" – 36 часов (1,5 суток).

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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