Польские фермеры угрожают снова заблокировать границу с Украиной: зачем власти страны приняли их требования

Правительство Польши хочет не допустить возобновления блокады пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной. Для этого там приняли все требования фермеров, которые угрожают снова перекрыть границу с 4 января.

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Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, передает RMF24. Отмечается, что речь идет о:

введении субсидий на кукурузу;

увеличении кредитования фермеров;

сохранении сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

"Министерство принимает все три требования фермеров к реализации", – сказал он. Отметив, что эмбарго на украинское зерно продлится до тех пор, пока не будут разработаны стратегические программы, которые введут:

либо лицензирование поступающей из Украины продукции;

либо определяющие это квоты.

При этом он выразил мнение, что украинское сельское хозяйство способно дестабилизировать производство продуктов питания в каждой стране Евросоюза. А конкретно Польша очень много теряет от импорта украинской продукции в Евросоюз.

"Этот рынок у нас отобрали продукты из Украины. Мы платим за это очень высокую цену – если и будут какие-то падения цен на мировых рынках, то в первую очередь в Польше", – сказал Колодзейчак.

Что предшествовало

Выступлению Колодзейчака предшествовало заявление фермеров из организации "Обманутое село Подкарпатья" (Podkarpacka Oszukana Wieś) о намерении возобновить с 4 января блокаду пункта пропуска "Медика – Шегини" на границе с Украиной. При этом они угрожали сделать блокаду более жесткой, чем прошлую – и пропускать только по одному грузовику в час.

"Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены. Поэтому мы продолжаем протест", – заявил ранее лидер организации Роман Кондрув.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за устроенной поляками в конце 2023 года блокады границы с Украиной экспорт последней рухнул. По данным таможенников, в ноябре он сократился на 40%.

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