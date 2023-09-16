Польша закрыла границу для украинского зерна, нарушив решение ЕС: такое же шаг сделала Венгрия

Польша после решение Еврокомиссии отменить запрет на экспорт украинского зерна в Польшу, Венгрию и Словакию приняла решение о единоличном запрете. Это нарушает внутренние правила ЕС.

Как пишет VOA News, ограничения, введенные Европейским союзом в мае, позволили Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии запретить внутренние продажи украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, разрешив транзит таких грузов на экспорт в другие страны.

"Мы продлим этот запрет, несмотря на их несогласие, несмотря на несогласие Европейской комиссии", — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на митинге в северо-восточном городе Элк. "Мы сделаем это, потому что это в интересах польского фермера".

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Министр развития Польши Вальдемар Буда заявил в сообщении в социальной сети X, ранее известной как Twitter, что он подписал постановление о запрете. Венгрия ввела национальный запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, включая зерно, овощи, несколько мясных продуктов и мед, говорится в постановлении правительства, опубликованном в пятницу.

Министр сельского хозяйства Словакии последовал этому примеру, объявив о собственном запрете на зерно. Все три запрета распространяются только на внутренний импорт и не влияют на транзит на последующие рынки.

Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил, что страны должны воздерживаться от односторонних мер против импорта украинского зерна. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ответит "цивилизованно", если члены ЕС нарушат правила.

ЕС создал альтернативные сухопутные маршруты, так называемые "Полосы солидарности", которые Украина могла использовать для экспорта своего зерна и масличных культур. Комиссия ЕС заявила, что срок действия существующих мер истечет, как и планировалось изначально, в пятницу после того, как Украина согласилась ввести любые правовые меры (включая, например, систему экспортного лицензирования) в течение 30 дней, чтобы избежать всплесков роста зерна.

В августе через "Пути солидарности" прошло около 4 млн тонн украинского зерна, из которых около 2,7 млн тонн – через Дунай. Комиссия хочет еще больше увеличить экспорт через Румынию, но план был осложнен атаками российских беспилотников на зерновую инфраструктуру Украины вдоль Дуная и вблизи румынской границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Еврокомиссия приняла решение не продлевать действие запрета на экспорт украинского зерна в ЕС, срок которого истек 15 сентября. Его должны заменить ограничения, с помощью которых объемы вывозимой из Украины продукции будут четко контролироваться. Разработать такие мероприятия для себя должна сама Украина.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение Еврокомиссии является примером выполнения данного ранее соответствующего обещания. При этом он подчеркнул, что если соседи Украины будут нарушать право ЕС, Украина будет на это отвечать.

Украина в это время запустила альтернативный маршрут морского экспорта из Черноморских портов. Корабли сразу попадают в территориальные воды Румынии и Болгарии, а затем двигаются к месту своего назначения.

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