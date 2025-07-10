Польша ввела контроль на границах со странами ЕС: что происходит и что нужно знать украинцам

Польша временно восстановила контроль на границах с Германией и Литвой. Выборочные проверки проводятся с 7 июля. Меры действуют до 5 августа, но могут быть продолжены. Причина – контроль нелегальной миграции.

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О введении таких ограничений сообщило Министерство иностранных дел Польши. Теперь при пересечении польской границы в указанных направлениях могут проводить дополнительные проверки документов.

Проверки охватывают все виды транспорта – автобусы, автомобили, мотоциклы, велосипеды. Также могут проверять тех, кто пересекает границу пешком.

Пока контроль, по данным DW, происходит без существенных инцидентов, лишь изредка случались пробки. Кроме трансграничного автобуса, который курсирует между двумя городами, польские пограничники проводят случайные проверки, преимущественно больших фур и автомобилей с тонированными окнами.

"Некоторых пешеходов также просят подать документы. Часто возникает впечатление, что внешний вид является решающим фактором в том, кого пропускают, а кого подвергают дальнейшим проверкам. Кажется, что людей, которые выглядят как мигранты, останавливают особенно часто", – отмечает издание.

Зачем ввели пограничный контроль

По информации Reuters, этот шаг стал следствием аналогичных мер, принятых в течение последних полутора лет Нидерландами, Бельгией и Германией. В Польше, как отмечается, дискуссия о миграции приобрела большой размах, а группы ультраправых активистов начали "гражданские патрули" на западной границе.

Германия же проводит проверки на границе с Польшей с 2023 года. В 2025-м ФРГ перешла к более жесткому подходу, отказывая нелегальным мигрантам во въезде и возвращая их в Польшу в соответствии с правилами ЕС и двустороннего соглашения. В Польше ужесточение проверок расценили как "несправедливую дополнительную нагрузку".

Также польская сторона считает, что мигранты из Беларуси пытаются попасть в ЕС через Латвию и Литву. Поэтому поляки ввели контроль и на границе с Литвой.

Что нужно знать украинцам

Если у вас есть PESEL UKR, карта побыту, виза или другие документы о легальном пребывании в Польше – через границу должны пропустить.

Следует иметь оригиналы документов, подтверждающих ваш статус в Польше.

Во время путешествия, особенно на автобусах, возможны задержки.

Контроль проводят официальные службы: пограничники, полиция, военные. Никто, кроме них, не имеет права проверять документы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинским гражданам будет сложнее попасть в Европу. Причина – то, что на пропускном пункте на границе с Румынией будут действовать ограничения на пропуск путешественников – как пешеходов, так и автомобилей.

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