Польша потребует от ЕС запретить зерно и продукты из России: Туск объяснил позицию

Польша будет призывать Европейскую комиссию (ЕС) ввести полный запрет на импорт агропродукции и продуктов питания из России и Беларуси. Польское правительство считает, что наиболее эффективным решением в этом вопросе станет введение именно общеевропейского эмбарго, а не запретов на уровне отдельных стран.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Bloomberg. "Я убежден, что совместное европейское решение будет более эффективным, чем отдельные решения стран региона", – заявил Туск во время совместной пресс-конференции со своей литовской коллегой Ингридой Шимоните.

По словам Туска, он будет инициировать принятие польским парламентом соответствующей резолюции. Литва также поддержит общеевропейскую инициативу по запрету российских сельскохозяйственных товаров, добавила Шимоните.

План по запрету продовольственного импорта из России и Беларуси является частью ответа польского правительства на требования протестующих фермеров. Местные аграрии выступают против климатической повестки Европейского Союза и притока сельхозпродукции из Украины. Однако Польша еще в 2023 году запретила импорт основных агрокультур из Украины, зато все еще продолжает их закупать у РФ и Беларуси.

Ранее Латвия уже ввела собственный запрет на ввоз агропродукции из России и Беларуси. В Польше тогда задумались о введении аналогичного эмбарго на национальном уровне.

Обеспечить продовольственную безопасность региона при этом можно за счет агропродукции из Украины, заявлял министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе. При этом министр раскритиковал действия польских фермеров на границе с Украиной.

"Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны... Сейчас у нас есть эти трудности на (польской. – Ред.) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза то, что происходит на границе, не понятно", – сказал Краузе.

О необходимости заблокировать поставки из РФ неоднократно говорила и украинская сторона. В частности, об этом на днях упоминал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Почему-то никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему-то никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", – отмечал Кулеба, говоря о польских протестах и блокаде границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша на фоне протестов фермеров и блокады границ (в первую очередь украинской) начала неформальные переговоры с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. При этом поляки уже поставили ультиматум: если ЕК не согласится на польские требования, власти страны угрожают вводить односторонние запреты и не деблокировать границы на государственном уровне.

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