Испугались Трампа или Путина? Страна G7 отказалась отдавать Украине замороженные $30 млрд Кремля

Япония, как и США, отказалась использовать $30 млрд замороженных суверенных активов России для финансирования Украины. В самой стране это связали с возможной местью Кремля, но источники объясняют это давлением администрации президента США Дональда Трампа.

Видео дня

Об этом сообщили Politico ознакомленные европейские дипломаты. Решение Токио может ударить по планам Евросоюза (ЕС) построить международную архитектуру дальнейшей поддержки Украины после войны.

Решение Токио

На встрече министров финансов стран "Большой семерки" (G7), прошедшей 8 декабря, японский министр Сацуки Катаяма исключил использование российских активов на сумму около $30 млрд, которые были иммобилизованы в банках его страны, для предоставления кредита Украине. Он объяснил это возможными юридическими последствиями для японских банков, но некоторые источники связывают это с нежеланием идти против позиции Белого дома, где хотят вернуть замороженные активы РФ после заключения мирного соглашения.

Ранее Еврокомиссия разработала план, предусматривающий предоставление Украине "репарационного" кредита за счет замороженных российских активов. Но против него выступили власти Бельгии, где хранится больше всего "кровавых" денег РФ – в центральном депозитарии Euroclear заморожено 185 млрд евро.

Бельгийские власти готовы предоставить их для помощи Украине при определенных условиях. Одним из них является использование замороженных активов не только в Бельгии, но и в других странах Евросоюза и "Большой семерки".

Это объясняется опасениями бельгийского премьера Барта де Вевер относительно мести РФ, если его страна решит конфисковать российские активы. Однако США и Япония отказались присоединиться к брюссельскому плану.

США прекратят выплаты Украине

Кроме того, на встрече представитель США предупредил о сокращении поддержки Украины после выплаты последних траншей кредита G7, согласованного предыдущей администрацией экс-президента Джо Байдена в 2024 году. В случае непоступления новых средств в 2026 году Украину будет ждать бюджетный дефицит в 71,7 млрд евро.

Официальное заявление G7

"Мы продолжим сотрудничать с целью разработки широкого перечня вариантов финансирования для поддержки Украины, включая возможное использование в полном объеме российских суверенных активов, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации, с целью прекратить войну и обеспечить справедливый и длительный мир в Украине", – говорится в совместном заявлении министров по результатам встречи, которые заверили, что их действия согласованы "соответствующими правовыми рамками".

"Репарационный кредит" для Украины: что это

Сейчас ЕС может использовать для поддержки Украины только доходы, полученные от суверенных российских активов, а не сами эти активы. Украина же в последние годы регулярно просит конфисковать эти средства в качестве компенсации за разрушения, нанесенные Россией.

"Чистая" конфискация напугала страны Евросоюза своими вероятными юридическими последствиями и созданием прецедента отчуждения активов государства на международном уровне. Поэтому в ЕС придумали альтернативный план, который и прозвали "репарационным кредитом".

Так, Еврокомиссия предлагает использовать для кредита Украине и основную сумму замороженных российских активов, которая оценивается в 140 млрд евро. Предполагается, что:

Украина будет возвращать этот кредит только в случае, если Россия после войны заплатит репарации ;

; депозитарий Euroclear получит полную компенсацию стоимости переданных в пользу Украины активов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, администрация президента США Дональда Трампа тайно пыталась уговорить некоторые страны ЕС заблокировать план Еврокомиссии по использованию замороженных активов Центробанка РФ для обеспечения "репарационного кредита". Мол, эти активы необходимы для обеспечения мирного соглашения и завершения войны в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!