По следам Трампа: в ЕС планируют отменить некоторые программы международной помощи

После того, как США заморозили программу внешней помощи USAID для пересмотра программ, которые могут финансироваться за счет американских налогоплательщиков, аналогичное решение планируют принять и в Европейском Союзе. В дальнейшем финансирование будет лучше согласовываться с внешнеполитическими приоритетами ЕС.

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Об этом сообщает Bloomberg. Согласно проекту соответствующего решения, Европейская комиссия хочет сделать финансовую поддержку более целевой для партнеров и ориентированной на ключевые стратегические цели, в частности – укрепление союзов с близкими по ценностям государствами, обеспечение доступа к сырью и ограничение миграционных потоков.

Кроме того, предлагается пересмотреть общий бюджет ЕС, который назван обычно перегруженным из-за широкого круга вызовов – от "зеленой" трансформации до оборонных расходов. В ближайшие недели Еврокомиссия представит предложения по улучшению бюджета на 2028-2034 годы, который составляет около 1% ВВП блока. А подробный проект бюджета должен быть представлен в июле.

Реформа инициирована на фоне решения администрации президента США Дональда Трампа заморозить почти всю внешнюю помощь США на 90 дней и ликвидировать Агентство США по международному развитию (USAID), через которое ежегодно распределялись десятки миллиардов долларов международной поддержки. Между тем, ЕС остается крупнейшим донором мировой помощи – в 2023 году блок предоставил почти 96 млрд евро, тогда как США – 72 млрд долларов.

"Сейчас для ЕС подходящий момент предложить партнерам правильные стимулы", – заявил ранее в этом месяце еврокомиссар по международным партнерствам Йозеф Сикела.

Обсуждение нового бюджета ЕС будет сложно, поскольку блоку придется ежегодно выплачивать 30 миллиардов евро долга за фонд восстановления после пандемии. В то же время большинство стран-членов настаивают на существенном увеличении финансирования оборонной сферы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, остановка работы USAID может оказывать прямое влияние на Украину, поскольку ряд государственных проектов финансировались по линии этого агентства. В этой связи депутаты Верховной Рады Украины начали переговоры с европейскими партнерами, чтобы обеспечить альтернативные источники средств для реализации ключевых программ.

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