По какому курсу меняют доллары в банках и обменниках: как изменилась стоимость валюты

В украинских банках и обменниках произошли изменения курса доллара. Так, банки определили стоимость наличной американской валюты в полдень 22 октября в средние 41,15/41,6 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дороже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В частности, ПриватБанк выставил курс в 40,97/41,57 грн (покупка/продажа).

В Ощадбанке наличный доллар покупают по 41,05 грн. А продают по 41,5 грн.

Обменники же установили курс на среднем уровне 41,08/41,54 грн (покупка/продажа). Что:

на 22 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 2 коп. дешевле в продаже.

В то же время, рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев, в украинских обменникахожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 25 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Таким образом, не исключается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

Такая же ситуация ожидается и в банках. По прогнозам, курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн.

В целом же, отметил он, первая половина последней декады октября на валютном рынке Украины "пройдет под знаком окончания расчетов бизнеса с бюджетом и приближающейся отчетной даты". Причем, подчеркивается, представителям практически всех секторов экономики "придется перегруппировать свои финансовые ресурсы" – чтобы обеспечивать гривней выросшие бюджетные платежи.

"Причиной таких тектонических перегруппировок станет вступление в силу ресурсного законопроекта, повышающего налоги задним числом, с 1 октября. По расчетам инициаторов этих изменений, новации должны дать бюджету еще в этом году дополнительные 30 млрд. грн. Если это так, то в октябре эта сумма, теоретически, может достигнуть 7-10 млрд грн, которые налогоплательщикам придется вынуть из своего кармана и бизнеса", – объяснил аналитики.

В то же время, отметил он, поскольку аккумулировать столь огромные суммы для расчетов с бюджетом "основной части клиентов банков даже через несколько дней будет проблематично", им придется эти ресурсы готовить заранее. Причем в ближайшее время, что "повысит спрос на гривну на рынке".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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