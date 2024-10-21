Украинские обменники заметно переписали курс: сколько теперь стоит доллар

За выходные в украинских обменниках заметно изменили курс доллара. Утром понедельника 21 октября его определили в средние 40,86/41,56 грн (покупка/продажа), что на 18 коп дешевле в покупке, но на 10 коп. дороже в продаже, чем вечером пятницы 18 октября.

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В банках же изменения менее заметны. Там курс наличного доллара определили в средние 41,1/41,5 грн (покупка/продажа), что:

на 5 коп. дешевле в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом же крупные учреждения покупают валюту по 40,9-41,1 грн. Так:

ПриватБанк – 40,9 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 40,9 грн;

Сенс Банк – 41,1 грн;

Креди Агриколь Банк – 41 грн.

Продают же они ее по 41,46-41,6 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,5 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Райффайзен Банк – 41,46 грн;

Сенс Банк – 41,55 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,49 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Банки готовят новый курс

В то же время, в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, в течение недели (21-27 октября) он будет находится в пределах 41,2-41,7 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

Такая же ситуация прогнозируется и в обменниках, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе. Так, ожидается, что курс доллара в них будет находиться в пределах 41,2-41,7 грн.

"Сохранится равновесие между спросом и предложением. А дальнейший рост курсов будет слишком медленным и малозаметным", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В целом же, отметил он, с 21 по 27 октября продлится период относительного курсового затишья. Хотя это "не исключает ежедневные курсовые изменения".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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