Обменники готовятся заметно переписывать курс доллара: чего ожидать украинцам в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 25 октября) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах от 41,05 до 41,65 грн. Вечером же 21 октября те покупают валюту в среднем по 41,1 грн, а продают по 41,49 грн. Таким образом, не исключается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Он отметил: в банках же ожидается снижение стоимости доллара в покупке, и рост в продаже.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 40,8 до 41,7 грн. Вечером же 21 октября в банках доллар стоит в среднем 41,15 грн в покупке и 41,5 грн в продаже.

В целом же, отметил он, первая половина последней декады октября на валютном рынке Украины "пройдет под знаком окончания расчетов бизнеса с бюджетом и приближающейся отчетной даты". Причем, подчеркивается, представителям практически всех секторов экономики "придется перегруппировать свои финансовые ресурсы" – чтобы обеспечивать гривней выросшие бюджетные платежи.

"Причиной таких тектонических перегруппировок станет вступление в силу ресурсного законопроекта, повышающего налоги задним числом, с 1 октября. По расчетам инициаторов этих изменений, новации должны дать бюджету еще в этом году дополнительные 30 млрд. грн. Если это так, то в октябре эта сумма, теоретически, может достигнуть 7-10 млрд грн, которые налогоплательщикам придется вынуть из своего кармана и бизнеса", – объяснил аналитики.

В то же время, отметил он, поскольку аккумулировать столь огромные суммы для расчетов с бюджетом "основной части клиентов банков даже через несколько дней будет проблематично", им придется эти ресурсы готовить заранее. Причем в ближайшее время, что "повысит спрос на гривну на рынке".

"Кроме того, с 11 октября сразу на 121 млрд грн повысились нормативы резервирования для банков, что также увеличило потребности самих финучреждений в гривне. В результате можно говорить о некотором дефиците гривневых ресурсов, который подстрахует нацвалюту на всех сегментах финансового рынка, в том числе и на валютном", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцы могут провести т.н. "обратный обмен валюты" – т.е. сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

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