"Плюшки" для Трампа: сможет ли Россия подкупить США нефтью и редкоземельными металлами

Россия вряд ли сможет подкупить США предложениями о совместной разработке месторождений нефти в Арктике и редкоземельных металлов в РФ. Дело в том, что Штаты не нуждаются в дополнительной нефти, к тому же такой дорогой в добыче. А мировой рынок редкоземельных элементов находится "под каблуком" Китая, который может свести на нет все попытки США и РФ заработать на этом.

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Об этом OBOZ.UA рассказал экономист, профессор Игорь Липсиц. По его словам, такие предложения РФ в контексте переговоров с США о достижении мира в Украине являются "бессмысленными".

"Это все бессмысленные предложения. Исключительно для того, чтобы создать некую видимость, что Россия что-то предлагает, какие-то "плюшки" дает президенту Трампу. Что вот он сумел надавить на жестких россиян и они отдают ему свои ценные ресурсы", – отметил Липсиц.

Он объяснил, что и без "помощи" РФ США уже в 2025 станут крупнейшим экспортером нефти в мире. При этом залежи ресурса в Арктике имеют сомнительную ценность из-за сложности добычи.

"Им эта арктическая нефть сто лет в обед не нужна. Потому что добывать ее сложно, очень дорого. И совершенно непонятно, зачем эта дополнительная арктическая нефть нужна американцам, когда у них есть свои достаточно богатые месторождения. Они вполне могут с них получать доход... То есть это Россия предложила просто потому, что больше ничего не может предложить", – уверен экономист.

В какое-либо соглашение России и США о разработке редкоземельных элементов Липсиц тоже не верит. По его словам, в случае такой договоренности в игру вступит Китай и сведет на нет всю выгоду для Штатов и РФ.

"Допустим, что американцы договорятся с россиянами и начнут что-то разрабатывать. Но надо иметь в виду, что почти 80% мирового рынка редкоземельных элементов сегодня контролирует Китай. Поэтому Китай легко может уронить цены на мировом рынке, и любые проекты, которые Россия запустит вместе с американцами, сразу станут абсолютно убыточными", – объяснил Липсиц.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к подписанию рамочного соглашения относительно редкоземельных металлов и ожидает этого шага в ближайшее время. По его словам, этот процесс прозрачен и не содержит скрытых договоренностей.

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