План Прицкер: чиновник США назвала 5 ключевых условий для успешного восстановления Украины

Для успешного экономического восстановления Украины необходим единый проект планирования реконструкции, увеличение количества готовых проектов, продолжение антикоррупционных реформ, привлечение мирового капитала и возвращение украинцев из-за границы. Будущее Украины будет определяться не только тем, как она выигрывает войну, но и тем, как она "выигрывает мир".

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Об этом заявила Пенни Прицкер, спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам экономического восстановления Украины, пишет "Голос Америки". Пенни Прицкер завершила свою работу в должности через год после назначения. В итоговой речи в институте Брукинс она представила "План Прицкер", включающий пять основных условий для успешного экономического обновления Украины.

Условие первое: правительственное планирование реконструкции Украины как единого проекта

Прицкер отметила необходимость срочной разработки правительственного планирования единого проекта восстановления Украины. Она подчеркнула, что между министерствами существует плохая связь, что затрудняет согласование приоритетов и эффективное использование ресурсов.

"Это общее планирование по образцу плана Маршалла является недостающим звеном в нынешнем подходе Украины к реконструкции", – отметила Прицкер. Для реализации этого пункта она предлагает назначить высокопоставленного чиновника, который будет координировать это стратегическое направление и обеспечивать связь между потребностями Украины и возможностями международных доноров.

Условие второе: быстрое увеличение количества готовых проектов

После создания единого плана по реконструкции необходимо увеличить количество готовых проектов для инвестирования и реализации. Прицкер отметила, что международное сообщество и частный сектор будут оказывать техническую поддержку для расширения списка инвестиционных проектов с десятков до сотен.

Украинское правительство может использовать диджитализацию для повышения прозрачности и осведомленности всех заинтересованных сторон относительно масштабов и возможностей реконструкции.

Условие третье: продолжение антикоррупционных реформ

Антикоррупционные реформы остаются критически важными для привлечения инвестиций и обеспечения процветающей экономики. Прицкер похвалила усилия Украины по внедрению новых правил декларирования активов, антимонопольную либерализацию и реформирование судебной системы.

Однако она подчеркнула необходимость сохранения этой динамики и выполнения всех обязательств по пути вступления в ЕС. Среди проблемных сфер она выделила таможню и налоговую службу.

Условие четвертое: больше мирового капитала для инвестирования в Украину

Для успешного обновления Украины необходимо привлечь больше мирового капитала. Прицкер отметила, что существуют значительные оценки затрат на реконструкцию, и некоторые страны уже передали средства из замороженных российских активов. Однако она отметила необходимость привлечения частного капитала для долгосрочного финансирования восстановления.

"Даже пока идет война, инвестиции в Украину должны основываться на четких региональных оценках рисков. Украина не монолит. Две трети территории страны не пострадали от конфликта ", - подчеркнула Прицкер.

Условие пятое: возвращение украинцев из-за границы

Украина сталкивается с дефицитом рабочей силы, необходимой для восстановления. Прицкер отметила важность возвращения украинцев из-за границы, подчеркнув, что разрушенную страну должен кто-то отстраивать.

По данным Центра экономической стратегии, 57% уехавших из-за войны украинцев планируют вернуться. Однако их возврат будет зависеть от скорости восстановления пострадавших регионов и обеспечения физических, психологических и социальных потребностей граждан. "Украине необходимо будет привлекать рабочую силу стратегически и переучить женщин для работы на позициях, исторически занимавших мужчины", - считает Прицкер.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Соединенные Штаты Америки поощряют правительство Украины увеличивать доходы – прежде всего путем реформирования таможни и борьбы с серыми рынками. По оценкам же в самой Украине это может принести стране 45 млрд грн в год – из которых 25 миллиардов приходится на рынок нелегальных табачных изделий.

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