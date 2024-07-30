Украина "отказывается" зарабатывать дополнительные деньги: в США рассказали, где стране взять десятки миллиардов

Соединенные Штаты поощряют правительство Украины увеличивать прибыль – в первую очередь, путем реформирования таможни и борьбы с серыми рынками. По оценкам же в самой Украине это может принести стране 45 млрд грн в год – из которых 25 миллиардов приходится на рынок нелегальных табачных изделий.

Видео дня

Об этом сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. Он отметил: еще по 10 млрд грн приходится на рынки нелегальных алкоголя и топлива.

"И здесь уже есть 45 млрд грн в год. И это именно то, что я говорю уже больше года", – говорится в сообщении.

Впрочем, признал нардеп, на данном этапе этих средств стране уже не хватит для "латания" дыры в 120 млрд грн. Ведь "правительство только в конце июля вспомнило о проблеме".

Подсчеты Железняка стали реакцией на заявление специальнлй представительницы США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер о том, что властям Украины следует сосредоточиться не на повышении налогов, а на реформе таможни. А также борьбе с серыми рынками.

"У вас есть доходы, которые вы не получаете и которые вы должны получить. Сосредоточимся сначала на этом. …На серых рынках сигарет, алкоголя или электроники, которая может быть продана на крупном рынке, также есть огромный источник прибыли. И поэтому мы поощряли украинское правительство сосредоточиться на этом в первую очередь", – сказала Прицкер.

В то же время, отметила она, экономическое восстановление Украины предусматривает 5 основных пунктов. Это:

"увеличение потенциала технических экспертов, которые могут работать вместе с украинцами для содействия координации действий всего правительства и поддержки разработки единого приоритетного проекта";

ускорение работы ради расширения списка готовых к реализации проектов;

ускорение реформ;

привлечение капитала со всего мира – в частности, за счет "оживления страховых, перестраховочных, фондовых и банковских рынков";

возвращение в страну выехавших из-за войны людей.

Всем украинцам кардинально повысят налоги

Ранее же, напомним, Кабмин утвердил для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроект о повышении налогов. В частности, документ предполагает:

военный сбор увеличить с 1,5% до 5%, обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы);

военным сбором обложить торговлю недвижимостью и авто.

Военный сбор хотят ввести и на недвижимость. Платить будут продавцы – по 5% дохода от реализации одного объекта в течение года.

В случае приобретения легковых автомобилей, подлежащих первой государственной регистрации в Украине, т. е. новых авто "из салона", придется заплатить 15% стоимости машины. Это будет касаться как физических лиц, так и предприятий, учреждений и организаций. Исключением станут только случаи обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью.

Окончательное решение будет принимать уже парламент, и там обещают, что это произойдет скоро. В целом в госбюджет планируют привлечь 140 млрд грн.

Кроме того, в Украине увеличили расходы на оборону в 2024 году на 495,3 млрд грн, в том числе на оплату труда, военную технику и строительство фортификационных сооружений. Для покрытия дополнительных расходов планируется увеличить доходы бюджета на 214,5 млрд грн и финансирование по долговым операциям на 220 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро (2 041 грн по курсу НБУ) – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!