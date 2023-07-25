Песков рассказал, о чем генсек ООН написал в письме Путину по зерной сделке

В России заговорили о возможном возвращении в зерновое соглашение – однако, только если будут выполнены ее требования. До тех пор же возобновление своего участия в нем там считают невозможным – даже несмотря на обещание генсека ООН Антониу Гутерриша Путину, что связанные с РФ пункты договоренности будут выполнены в будущем.

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С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают росСМИ. При этом он:

пожаловался, что, по мнению Москвы, договоренности так и не были исполнены;

заверил, что "Путин четко дал понять, что Россия готова незамедлительно возобновить сделку" – но только после выполнения желаний РФ.

"В письме Гутерриша по продлению черноморской инициативы излагался некий план действий и обещание того, что когда-то можно будет выполнить российскую часть этих договоренностей. К сожалению, в настоящий момент вернуться к этой сделке невозможно, потому что она не выполняется", – сказал спикер Путина.

Россияне срывали зерновое соглашение по специальному плану

Тем временем, ГУР Минобороны перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы". Согласно ему, Россия срывала действие зерновой сделки по заранее наработанному плану.

Реализация же этого плана была разбита на несколько этапов. Так:

сначала по инициативе Путина было приостановлено участие РФ в соглашении с 29.10.22 по 03.11.22. Что привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн тонн в октябре до 2,6 млн тонн в ноябре;

далее принимались меры по ограничению допуска судов в порт "Пивденный", уменьшению количества инспекционных команд (в пределах 2) и остановке регистрации зерновозов.

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов на срок 342 суток", – говорится в документе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина уже предложила ЕС вывозить зерно по новому маршруту. Он предполагает экспорт из стран Балтии.

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