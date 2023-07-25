Россияне срывали зерновое соглашение по специальному плану: в ГУР опубликовали закрытый "доклад" для Кремля

Страна-террористка Россия "срывала" действие зерновой сделки по заранее наработанному плану. ГУР МО перехватило закрытый итоговый доклад "о работе российской части совместного координационного центра в ходе реализации инициативы".

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В целом текст документа посвящен технологиям, которые применялись для препятствования реализации работы зернового коридора и в итоге привели к окончательному разрыву соглашения. Об этом говорится в заявлении Главного управления разведки.

Согласно докладу, так называемый "общий координационный центр" видел своей ключевой задачей максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозилось в рамках зерновой сделки. В частности , в документе говорится:

"Качественная проверка судов также была одним из ключевых элементов сдерживания бесконтрольного роста экспорта зерна из украинских портов. При этом деятельность российских инспекторов была построена в строгом соответствии с разработанными методическими документами по организации проведения инспекции судов. По результатам проведенных инспекций было ограничено участие в Инициативе для 46 судов на срок 342 суток".

При этом меры по срыву сделки были разбиты на несколько этапов. На первом, по инициативе диктатора Владимира Путина, было приостановлено участие РФ в соглашении с 29.10.22 по 03.11.22. Согласно документу, это привело к падению объемов вывоза зерна с 4,2 млн в октябре до 2,6 в ноябре.

Следующий этап – меры по ограничению допуска судов в порт Южный, уменьшение количества инспекционных команд (в пределах 2), остановки регистрации зерновозов.

Эти меры позволили россиянам "эффективно сдерживать количество направлявшихся в украинские порты судов и значительно ограничить объем вывоза продовольствия из Украины, что в целом привело к невозможности Киевом экспортировать около 20 млн тонн грузов". Россияне отчитываются, что "наименьшее количество продовольствия, экспортировавшегося из украинских портов 7,8 млн тонн пришлось на третий этап инициативы (с 19 марта по 17 июля 2023 года).

Отдельное внимание было обращено на срыве поставок зерна по программе Всемирной продовольственной программы: "Прекращены попытки украинцев использовать черноморскую инициативу для продолжения так называемой программы "Зерно из Украины" с привлечением судов, зафрахтованных по линии Всемирной продовольственной программы. Регистрация таких судов проходила только после представления письменных обязательств о неучастии в подобных акциях", – говорится в заявлении.

В итоге авторы доклада сообщают: "Накопленный архив знаний позволит при решении подобных задач достичь высокого уровня эффективности в кратчайшие сроки".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начиная с 18 июля активизировала атаки в южных областях Украины. Так, при ударах по Одессе и другим районам Россия использует значительное количество ракет типа AS-4 Kitchen (Х-22) весом 5,5 тонн, предназначенных для уничтожения авианосцев.

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