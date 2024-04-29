Партнерство, повлияющее на всю экономику: Украина подписала ключевое соглашение с ОАЭ

Украина завершила переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о Всеобъемлющем экономическом партнерстве. Это будет способствовать увеличению резко упавшей двусторонней торговли после начала полномасштабного вторжения России.

Как пояснили в Министерстве экономики, соглашение значительно упростит доступ к рынкам товаров и услуг ; а также позволит углубить торговое, инвестиционное, экономическое, цифровое и других сотрудничество. Соответствующее совместное заявление 26 апреля подписали первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко и государственный министр внешней торговли ОАЭ Тани бин Ахмед Аль Зеюди.

Свириденко назвала это первым соглашением в экономически развитом регионе Ближнего Востока, который также охватит регионы Персидского залива. Это позволит Украине выйти на глобальный рынок, поскольку Эмираты являются международным торговым, экономическим и финансовым хабом.

"Эмираты занимают первые ступеньки с точки зрения логистики торговли. Второе – это не классическое соглашение ЗСТ, оно всеобъемлющее, то есть включает товары, услуги, инвестиции, цифровую торговлю и прочее. Поэтому окончание переговоров по Соглашению – историческое событие в наших двусторонних отношениях. Я надеюсь, что украинское и эмиратское бизнес-сообщества используют все возможности соглашения, что поможет открыть огромный потенциал в нашем торговом и экономическом сотрудничестве", – сказала Юлия Свириденко.

В Министерстве экономики прогнозируют, что это соглашение будет способствовать сохранению положительного сальдо торговли товарами, а позже позволит реальному ВВП увеличиться на 0,1%. Самые высокие темпы прироста ожидаются в транспортной отрасли, металлургии, пищевой промышленности, в частности, мукомольном производстве и производстве масла.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина получила гуманитарную помощь от ОАЭ – более полутора тысяч генераторов. А во время телефонного разговора со своим эмиратским коллегой шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможность долгосрочной финансовой поддержки со стороны ОАЭ.

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