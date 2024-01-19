Зеленский обсудил с президентом ОАЭ возможность долгосрочной финансовой поддержки Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 19 января, провел телефонный разговор с президентом ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нагаяном. Во время разговора глава государства выразил искренние благодарности за признание и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также он выразил благодарность за положительный вклад ОАЭ в содействии обмену пленными. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Возвращение людей домой – приоритет для Украины, поэтому рассчитываем на дальнейшую активную роль Эмиратов", – отметил он.

Президент подчеркнул, что Украина также благодарна за гуманитарную помощь. Он уточнил, что на прошлой неделе Киев получил большую партию – более полутора тысяч генераторов. В условиях российского воздушного террора такая помощь критическая.

Также в ходе разговора стороны обсудили возможность долгосрочной финансовой поддержки со стороны ОАЭ, а также взаимодействие в реализации Формулы мира.

"Рассказал о начале подготовки к Глобальному саммиту мира и пригласил ОАЭ присоединиться к процессу. Голос стран Залива для нас важен", – резюмировал Зеленский.

Напомним, президент России Владимир Путин совершил уже третий заграничный визит после того, как его войска вторглись в Украину 24 февраля 2022 года. Теперь, признанный Международным уголовным судом военным преступником, он посетил Арабские Эмираты, борт №1 в аэропорт в Абу-Даби сопровождали четыре Су-35С. Прибытие диктатора стало настоящим праздником в ближневосточном государстве, Путина встречали как шейха.

Как сообщал OBOZ.UA, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) согласились ограничить прямой реэкспорт в Россию. Речь идет о товарах, используемых РФ в войне против Украины. Более того, аналогичные меры может принять и Турция. Это поможет ослабить потоки военных товаров в страну-агрессора, хотя реэкспорт через третьи стороны все равно останется.

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