Ожидается ощутимое изменение курса доллара: украинцам рассказали, следует ли скупать валюту

В Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. По прогнозам, в ноябре он будет находиться в пределах от 42 до 43 грн. В то же время, на понедельник 3 ноября Нацбанк обновил его до 41,89 грн. Вместе с тем, в экспертной среде считают, что поддаваться импульсам и скупать валюту не стоит – ведь "за любым пиком следует спад".

Видео дня

Как рассказала OBOZ.UA руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева, в целом, в ноябре на валютный рынок будет влиять ряд экономических факторов. В частности:

Формирование бюджета на 2026 год и выполнение бюджета-2025.

Развитие всех основных отраслей экономики.

Развитие экспорта в рамках нового экономического соглашения с ЕС.

Формирование международных валютных резервов.

"Не менее важным остается уровень инфляции. А также способность бизнеса работать без перебоев и постепенно наращивать свои мощности", – объяснила Мустафаева.

Также на валютную ситуацию, по ее словам, будет влиять ситуация с энергоснабжением. Дело в том, что:

Она оказывает непосредственное влияние на жизнь граждан и возможности экономики развиваться.

"Вражеские обстрелы энергетических объектов создают дополнительные трудности для бизнеса и экономики в целом. А их преодоление требует значительных материальных и физических усилий", – рассказала экспертка.

Ракетные обстрелы значительно на общественные настроения.

В частности, в начале октября, напомнила Мустафаева, украинцы "вели себя так, будто свет уже исчез". Что могло проявляться в "нервных движениях возле обменников" – когда внезапно возрастал спрос на валюту, а потом так же внезапно исчезал.

Кроме того, подчеркивается, на курсовую ситуацию будет влиять поведение НБУ. Который, отмечается:

Является ключевым игроком на валютном рынке.

Имеет достаточно возможностей удержать рынок от турбулентности.

"Опираясь прошлогодний опыт, можно прогнозировать, что в случае негативных экономических и внешних факторов регулятор сможет сглаживать колебания курсов и избегать резких скачков и обвалов. Следовательно, несмотря на возможное давление внешних обстоятельств, рынок, скорее всего, будет прочным и защищенным от глобальных потрясений", – резюмировала Мустафаква.

Следует ли скупать валюту

В то же время, отметила она, украинцам важно важно сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не реагировать на возможный ажиотаж. Ведь такиенастроения могут создавать лавинный эффект, "который трудно контролировать даже интервенциями".

"Следует помнить, что за любым курсовым пиком следует спад. Именно поэтому, я бы не советовала поддаваться обманчивому соблазну к выгребанию наличной валюты из касс банков и обменников", – акцентировала экспертка.

Как сообщал OBOZ.UA, также в экспертной среде не советуют украинцам вкладывать все свои сбережения только в доллары. Более того, там также предостерегают от инвестирования лишь в валюту. По словам специалистов, оптимальным вариантом будет вложить в этот инструмент лишь до 30% сбережений. Причем 50% этих средств советуют вложить в гривневые инструменты с фиксированной доходностью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!