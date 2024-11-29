Отсрочка для Евро-6 и новые льготы на импорт: в Раду внесены законопроекты об изменении Налогового и Таможенного кодексов

Народные депутаты планируют переписать Таможенный и Налоговый кодексы Украины. В частности, они могут предоставить льготы определенным категориям товаров, отсрочить внедрение Евро-6 и ввести дерегуляцию рынка подержанных авто.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил, что соответствующие законы №12266 (поправки к Налоговому кодексу) и №12267 (поправки к Таможенному кодексу) уже были внесены в Верховную Раду.

Среди прочего, в случае, если они будут приняты и подписаны президентом, они позволят:

предоставлять льготы по таможенным платежам для составляющих, ввозимых для использования при производстве снарядов и боеприпасов;

продолжить действие льготы по таможенным платежам для БПЛА, приборов ночного видения, антидроновых ружей и других товаров, определенных в пункте 9-24 "Заключительных и переходных положений" Таможенного кодекса;

расширение перечня составляющих и материалов, ввозимых предприятиями, производящими беспилотные системы (распространение льготы не только на БПЛА, но и на наземные и водные беспилотные системы);

отстрочить до 01.01.2027 внедрение требования по соответствию экологическим нормам Евро-6 ТС по кодам 8701 20, 8702, 8704, 8705 согласно УКТВЭД, как для новых ТС, так и тех, что были в пользовании (такие требования без внесения изменений начнут действовать с 01.01.2025);

поддержать украинский кинематограф, продлив до конца военного положения льготы по НДС на национальные фильмы);

дерегулировать рынок подержанных авто, отменив требование по оценке таких авто;

провести полную и окончательную фискализацию игорного бизнеса.

Также такие законопроекты поддержат благотворительность и волонтерство. В частности, они:

разрешают неприбыльным организациям оказывать благотворительную помощь непосредственно военнослужащим и членам их семей без риска потери статуса неприбыльной организации в связи с отсутствием в уставе соответствующих положений;

освобождают от налогообложения НДФЛ доходов в виде собранных волонтером средств, передаваемых в пользу благотворительных фондов;

обеспечивают возможность предоставления дополнительного блага работникам неприбыльной организации без риска потери статуса неприбыльной организации (предохранитель – не более 5% дохода в год);

В поддержку этих законопроектов в Раде уже собрали 60 подписей. Потому Гетманцев допускает, что инициативы будут оперативно проголосованы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Еврокомиссия в своем отчете признала, что Налоговый кодекс Украины в целом согласован с законодательством ЕС. Однако от Украины требуют дальнейшего согласования ставок акцизного сбора на табачные изделия с европейскими нормами, что приведет к удорожанию сигарет.

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