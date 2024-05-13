"Законопроект об уничтожении института права собственности": почему скандальная инициатива Арахамии объединила весь парламент и была снята с рассмотрения в последний момент

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия разработал законопроект, позволяющий правительству взимать в доход бюджета 100% акций компании, если хотя бы одной акцией владеет тот, кто попал под санкции. Такая норма вроде бы должна была защитить и тех владельцев, которые не находятся под санкциями. Документ предусматривает процедуру возвращения им прав. Однако процедура вызвала множество замечаний у представителей бизнеса.

После бурной реакции документ сняли с рассмотрения, теперь законопроект планируют доработать перед тем, как вынести на голосование. О том, почему такая норма может быть опасной и что о ней думают депутаты, читайте в материале OBOZ.UA.

Опасное предложение: кто и какие изменения предложил

"Во многих случаях подсанкционное лицо владеет активами, структурированными через иностранные юрисдикции, среди владельцев которых есть иностранные юридические лица и граждане других стран, к которым санкции, согласно законодательству Украины, не применены", – говорится в пояснительной записке к законопроекту 11195. Документ разработал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Его цель – создать механизм, когда подсанкционное лицо не сможет скрывать свои активы, а также вроде бы защитить права собственности третьих лиц.

Нормы предусматривают, что Кабинет министров получит возможность разработать порядок взыскания в доход бюджета 100% акций компании, если среди акционеров есть подсанкционное лицо. "Предложенные изменения открывают возможность фактической национализации любой компании в Украине в случае, если любое лицо является миноритарным акционером (без влияния на деятельность компании) с 1% акций или ценных бумаг этой компании и находится под санкциями", – отметили в заявлении Союза украинских предпринимателей (СУП).

Антикоррупционный комитет в своем заключении отметил: документ "наделяет Кабинет министров Украины дискреционными полномочиями" определять, у каких компаний взимать в доход государства все 100% акций, если их часть (даже если это одна акция) принадлежит попавшему под санкции. "Отсутствие установленных на уровне закона оснований для принятия указанного решения создает риски выборочного правоприменения", – говорится в заключении.

То есть у Кабмина появятся полномочия одни юридические лица забирать, а другие не трогать. Причем если попавший под санкции украинец получил даже одну акцию компании с безупречной репутацией, есть риск, что и такая компания может быть фактически национализирована.

Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем заключении отметило, что взимать в доход государства 100% акций стоит в том случае, если конкретная компания, а не один из ее акционеров подпадает под санкции и при условии, что такое юридическое лицо своими действиями создало существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины или в значительной степени способствовало совершению таких действий.

То есть если санкции ввели против компании, которая создавала опасность для страны, процедура, которую предложили в законопроекте, выглядит вполне логично. Однако в противном случае это создает существенные риски. Например, если у одного из украинских банков, телеканалов среди миноритарных акционеров есть попавший под санкции человек, государство получит возможность взыскать 100% акций.

Документ раскритиковали все: его уже сняли с рассмотрения

Представители всех депутатских фракций выступили против документа. Так, представитель "Голоса" Ярослав Железняк в комментарии OBOZ.UA заявил, что в таком виде документ на голосование не будет поставлен. "Я понимаю, какую задачу хотели решить законопроектом (чтобы не переписывали активы), но путь и текст неверен", – говорит парламентарий. В то же время Железняк согласился: текст документа должен быть таким, чтобы снять риски, о которых заявили в СУП (исключить злоупотребление и национализацию практически любого предприятия").

Более категорично высказались в "Европейской солидарности". Представитель фракции Алексей Гончаренко настаивал на том, чтобы документ вообще не рассматривали. "Этот законопроект об уничтожении института права собственности и обычном рейдерстве! То есть если у предприятия среди собственников есть лицо, к которому СНБО применило экономические санкции, то государство вправе забрать все 100% акций предприятия. Не акции подсанкционного лица, а все", – заявил нардеп.

Получить комментарий от "Батькивщины" OBOZ.UA не удалось, однако в ответ на один из постов в Facebook представитель фракции Алексей Кучеренко заявил, что фракция "категорически против". "Это реальная катастрофа! Мы категорически против", – написал он. На самом деле в таком виде документ не хотят поддерживать и "Слуги народа". Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец заявил: "этого закона не будет в зале". Так депутат отреагировал на публикации о законопроекте в соцсетях. И действительно, документ так и не попал на рассмотрение в парламентский зал.

Возможно, если бы не активная реакция со стороны бизнеса и общественности, документ мог быть рассмотрен в таком виде. Во всяком случае, его уже включили в повестку дня и сняли с рассмотрения почти в последний момент.