От Украины зависит, станет ли она новой Польшей, или бывшими Балканами, – Пристайко

Европа способна финансировать качественное восстановление Украины после завершения войны Однако будет ли она это делать – прежде всего это зависит от самой Украины.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он подчеркнул, что это зависит от того, что именно проект "Украина" предложит Европе. .

Дипломат напомнил: слова будущего вице-президента в администрации Трампа Джеймса Венса, что "Америка не будет платить ни за восстановление Украины, ни за ее безопасность" не является новостью. Украина – европейское государство, так что и рассчитывать можно лишь на помощь от соседей.

"Европа об этом много лет говорит. А деньги, которые есть в Германии, Франции и у самой Европейской комиссии, – это грандиозные деньги, на которые можно было бы восстановить не одну Украину. Но будут ли эти деньги направлены на то, чтобы восстановить нашу государство – это сложный вопрос, и во многом он будет зависеть от того, что проект "Украина" предложит Европе", – отметил господин Пристайко.

И Украина, и Европа могут смотреть на будущее с нескольких точек зрения. Если сейчас, например, Беларусь и интересует Европу, то только с одной точки зрения – уменьшение потока мигрантов и беженцев с белорусских границ.

"Если восстановление Украины нужно только для того, чтобы не увеличивались потоки мигрантов из Украины, это одно дело. И другое, если Европа увидит, что украинский проект жив, интересен, что из него можно сделать новый центр роста экономики, рост мощностей", – объяснил дипломат.

Таким образом, именно от украинцев зависит, как на них будут смотреть европейцы.

"Что представляет сама по себе Украина? Это новая Польша с мощной будущей экономикой, или это бывшие Балканы, которые будут нуждаться во внимании, деньгах и значительных политических усилиях? Вот где сейчас проходит разлом, принятый в ЕС", – отметил Пристайко.

Как сообщал OBOZ.UA, лидеры стран G7 и стран-партнеров еще в сентябре приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и восстановления Украины. Причем документ предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, как в короткой перспективе, так и на послевоенный период.

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