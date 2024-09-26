Сейчас и в будущем: лидеры G7+ приняли декларацию о восстановлении и восстановлении Украины

Лидеры стран G7 и стран-партнеров 25 сентября приняли Совместную декларацию о поддержке восстановления и восстановления Украины. Документ предусматривает дальнейшую военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву, как в короткой перспективе, так и на послевоенный период.

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Об этом объявил президент США Джо Байден во время торжественного собрания стран-подписантов в Нью-Йорке. Он заявил, что к исторической декларации присоединилось более 30 стран, а также Европейский Союз.

"Сегодня мы обнародуем Совместную декларацию о поддержке восстановления и восстановления Украины, чтобы четко заявить, что мы будем поддерживать Украину сейчас и в будущем", –подчеркнул президент США.

Документ, в частности, подтверждает стабильную международную поддержку Украины сегодня и в будущем, "во время войны и во время мира".

При этом страны G7+ четко заявили о своей готовности помогать Украине в краткосрочном финансировании и в долгосрочном процессе восстановления страны.

"Мы развеиваем любое ошибочное представление о том, что время на стороне России или что она может победить, повлекши за собой экономический крах Украины", – заявили страны-подписанты.

В то же время, в декларации отмечается, что, по международному праву, Россия обязана уплатить Украине за нанесенный ею ущерб. Чтобы заставить РФ это сделать, замороженные суверенные активы на Западе будут оставаться неподвижными, пока она не прекратит агрессию и не возместит потери Украине.

Кроме того, международные партнеры обещают поддерживать макрофинансовую стабильность Украины для восстановления критической инфраструктуры и стимулирования экономического роста, поддержки социальной устойчивости и внедрения приоритетных реформ: улучшения бизнес-климата, укрепления антикоррупционных усилий, реформы системы правосудия, продвижения верховенства права в рамках вступления в ЕС.

Страны-подписанты будут также способствовать выделению Украине $50 млрд в рамках механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA). Ссуды будут обслуживаться и погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других соответствующих юрисдикциях.

Планируется также задействовать Платформу доноров Украины, чтобы продолжить разработку стратегии и координацию экономического обновления нашей страны.

"Для выполнения этих обязательств каждый из нас будет работать над обеспечением Украине конкретной двусторонней поддержки в соответствии с этой совместной декларацией и двусторонними соглашениями и договоренностями в сфере безопасности, которые были обсуждены и подписаны с Украиной", – подчеркивается в документе.

Со своей стороны, Украина берет на себя обязательства по внедрению экономической, судебной, антикоррупционной реформ, а также совершенствование систем корпоративного управления, обороны, государственного управления, управления государственными инвестициями и правоохранительной сферы.

"Эти реформы необходимы и будут жизненно важными для обеспечения долгосрочной поддержки реконструкции и восстановления Украины", – говорится в декларации.

Как сообщал OBOZ.UA, в июне страны G7 согласились выделить Украине $50 млрд путем использования процентов от замороженных активов России.

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